Brantner-Transport-Mitarbeiter eilte Erdbebenopfern zu Hilfe

Jürgen Stalzer nahm nach Absprache mit der Islamischen Föderation Krems und der Hilfsorganisation Hasene Wien das Thema auf. In Zusammenarbeit mit dem Kunden und Partner KSR GmbH wurde ein Hilfsprogramm organisiert. KSR spendete 30.000 Flaschen (13.000 Liter) Desinfektionsmittel und 200.000 Schutzmasken.

Die Kosten des ersten Transports in die Türkei übernahm Brantner. Bereits am 21. Februar rollte der erste Lkw mit 15 Tonnen Hilfsgütern vom Firmenareal, in diesen Tagen folgt der nächste. Dieses Projekt in so kurzer Zeit auf die Beine zu stellen, war eine Herausforderung. „Unbeschreiblich, welches Engagement und Herz hier gezeigt wurde!“, so Stalzer.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.