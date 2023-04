Happy End: Eingriff rettete Patienten vor dem Verbluten

Franz Mladek, ein Patient mit Lungenkrebs, verdankt der raschen interdisziplinären Kooperation im Kremser Spital sein Leben.

Patient in kritischem Schockzustand

Durch drohenden starken Blutverlust war der Mann in akuter Lebensgefahr. Er kam an das Thoraxzentrum des UK Krems, weil er aufgrund eines einwachsenden Tumors im Brustkorb einen Einriss einer großen Vene erlitten hatte. Der Mann befand sich zu dieser Zeit bereits in einem kritischen Schockzustand. In einer interdisziplinären Diskussion zwischen Radiologen, Thoraxchirurgen und Pneumologen musste eine schnelle Lösung gefunden werden.

Erfahrenem Team gelang heikler Eingriff

Man entschied sich für ein interventionelles Verfahren, also einen bildgestützten therapeutischen Eingriff, um die beschädigte Venenwand abdichten zu können. Gemeinsam mit seinem erfahrenen Team gelang es Primarius Domagoj Javor, Leiter des klinischen Instituts für Radiologie, über einen kleinen Zugang in der Leiste den Riss minimal invasiv zu verschließen.

Gefäßprothese in die Vene eingesetzt

„Für den Eingriff wurde eine Gefäßprothese verwendet, welche normalerweise bei der Behandlung von Aortenaneurysmen zum Einsatz kommt“, erklärt Javor. „Die Prothese ist eine innere Stütze für das Gefäß und verhindert, dass es erneut reißt.“ Somit konnte der Patient vor weiterem Blutverlust und potenziell lebensbedrohlichen Komplikationen bewahrt werden.

Moderne Technologie lebensrettend

Der Mann befindet sich mittlerweile am Weg der Besserung und wird weiter von den Fachexperten am Universitätsklinikum Krems betreut. „Dieser Eingriff unterstreicht die Bedeutung des Thoraxzentrums für die niederösterreichische Bevölkerung“; betont Primarius Heinz Jünger, der ärztliche Direktor des Kremser Krankenhauses. „Durch interdisziplinäre Zusammenarbeit von Fachexperten an einem Standort und dem Einsatz modernster Technologien konnte das Leben des Patienten gerettet werden.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.