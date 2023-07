Waltraud Büchse: Ehrenamt seit 28 Jahren

An Kultur interessiert war ich immer schon, und dann bin ich da halt so hineingerutscht.“ Waltraud Büchse, Anfang Juli 80 geworden, erinnert sich daran, wie sie 1995 ehrenamtlich begonnen hat, im Heimatmuseum zu arbeiten. Ihr oblag die Katalogisierung der zahlreichen Objekte, weil „die damalige Leiterin Steffi Hager hat gemeint, das müsste eine Junge machen, die mit dem Computer umgehen kann.“ Die ehemalige Buchhalterin machte sich an die Arbeit und übernahm schon ein Jahr später nach Hagers Tod die Leitung des Museums.

Achtköpfiges Team zählt 641 Jahre

Mittlerweile ist sie in ihrem derzeit achtköpfigen Team eine der Älteren (laut Gemeinde-Pressereferentin Ulli Paur zählen die acht Mitarbeiter zusammen 641 Lebensjahre), und sie würde sich über „Nachwuchs“ und einen Nachfolger im Museumsdienst sehr freuen. Dass alle ehrenamtlich arbeiten, ist selbstverständlich – zwei Mitarbeiter sind immer vor Ort, die das Museum von Mai bis Oktober jeden Vormittag täglich (außer Montag) um 10 Uhr aufsperren, an den Wochenenden im Sommer sogar ganztägig. Wenn sich jemand telefonisch anmeldet, sind auch andere Öffnungszeiten oder Sonderführungen möglich. Für die Führungen verantwortlich zeichnet Gerhard Fichtinger (79), „Urgestein“ des Museums, der schon seit 1958 hier Dienst versieht.

Zahlreiche Exponate in 13 Räumen

Das Heimatmuseum in der Rathausstraße 9 – das Haus wurde Anfang des 16. Jahrhunderts erbaut – gibt es seit 1940. Es zeigt in seinen 13 Ausstellungsräumen eine große urgeschichtliche Sammlung, darunter einen 3,34 Meter großen Mammutstoßzahn, viele sakrale Gegenstände wie Hausaltäre, Kastenbilder und Zunftfahnen aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert sowie historische Exponate aus den Zünften und aus dem alten Weinbau, auch Werke von Leopold Mitterhofer, einem gebürtigen Langenloiser und Schüler des bekannten Malers „Kremser Schmidt“.

Seit 2016 wird im barrierefrei zugänglichen Erdgeschoß via Monitor ein 17-minütiger Film über die Highlights des Museums gezeigt.