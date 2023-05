War Vorfall mit NMS-Schüler nur eine Bagatelle?

Rätselraten herrscht über das Motiv SPÖ-Bürgermeister Reinhard Reschs für eine „Mitteilung“ in der vorwöchigen Gemeinderatssitzung. Dort geißelte er einen NÖN-Bericht über einen NMS-Schüler (14), der im benachbarten Parkdeck zwei Mitschülern eine Pistole an den Kopf gehalten hatte.

Kopfschütteln über Reschs Statement

Resch übernahm die Rolle des Verteidigers der Schule und warf der NÖN vor, den Vorfall quasi aus dem Parkdeck in die Schule transferiert zu haben. Mehrere Fakten, die der Stadtchef als falsch darstellt, sind korrekt. Nur das (nebensächliche) Faktum des Alters des Schülers – er wird bald 14, wir schrieben 15 – bleibt als Fehler übrig. Für Kopfschütteln bei Zuhörern sorgte, dass er betonte, dass es sich bei einer Softair-Pistole „nicht um eine Waffe im waffenrechtlichen Sinn“ handle und vor allem, dass „jeglicher Bezug zum Schulbetrieb fehlt“.

Unverhohlene Drohung gegen NÖN

Der Aufforderung an die Redaktion zu einer „Richtigstellung“ folgte eine unverhohlene Drohung: „Andernfalls sehen wir uns gezwungen, rechtliche Schritte einzuleiten.“ Weder dramatisieren noch herunterspielen will FPÖ-Sicherheitsstadtrat Christoph Hofbauer den Vorfall. „Natürlich sind Soft-Guns keine ,echten' Waffen, obwohl hier auch Verletzungen passieren können. Aber der exzessive Umgang damit in der Öffentlichkeit – wie beim jüngsten Vorfall am Parkdeck nahe einer Schule – müsste auch Folgen haben.“ Immerhin seien Eltern besorgt und hätten sich zu Wort gemeldet.

„Bagatellisierung mehr als merkwürdig“

„Sensibilisieren und an die Vernunft der Jugendlichen zu appellieren wäre Aufgabe der Schule, aber auch der Stadt. Dass Bürgermeister Resch den Vorfall in einer Gemeinderatssitzung bagatellisiert, ist für mich mehr als merkwürdig.“ Er, Hofbauer, hätte gewusst, was zu tun wäre: „Wozu gibt es denn Spezialisten an Schulen, etwa Schulpsychologen und Sozialarbeiter?“ Weil der Vorfall im Parkdeck, also im öffentlichen Bereich, passiert sei, sei es umso mehr Angelegenheit der Stadt gewesen, aktiv zu werden. „Aber Resch zuckt wieder einmal nur mit den Achseln.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.