Straß zeigte das neue Tourismuskonzept

Die Straßertalgemeinde beschäftigt sich schon seit geraumer Zeit mit einem neuen Tourismuskonzept – die NÖN berichtete mehrfach darüber. Beim „1. Straßertaler Erlebnistag“ wurde es der Öffentlichkeit vorgestellt.

Beim Erlebnistag erwartete die Gäste ein vielfältiges Programm mit vielen Gratisangeboten. In der Vinothek Weinkontraste konnten über 200 Weine aus der Region verkostet werden. Im Freilichtmuseum Germanisches Gehöft in Elsarn und im Weinbau- und Fassbindereimuseum gab es gratis Führungen und ein abwechslungsreiches Zusatzprogramm. Familien mit Kindern konnten die interaktiven Stationen am Familienwanderweg in der Haselkellergasse ausprobieren, außerdem gab es ein abwechslungsreiches Kinderprogramm mit Bubble Balls, Kindertanzen, Schminken und vieles mehr.

Neben neuen Hinweistafeln auf dem Wanderweg ist es vor allem die „Strassertal App“, mit der die Gemeinde auch interaktiv erforscht werden kann. Die App kann man für IOS und Android gratis downloaden. Infos: www.strassertal.at.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.