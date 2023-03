Stadtbus: Fahrgastzahlen stiegen stark

Der Kremser Stadtbus erfreut sich wachsender Beliebtheit. 524.377 Fahrgäste nutzten das Angebot im vergangenen Jahr, was eine Steigerung von 50 Prozent im Vergleich zu 2021 bedeutet. Das teilte die Stadt im Zuge einer Pressekonferenz am Freitag mit.

Lerchenfelder Linie geht am besten

Der Stadtbus ist seit Dezember 2020 auf sieben, statt zuvor vier Linien unterwegs und legt dabei pro Jahr rund 369.000 Kilometer zurück. Die Detailanalyse zeigt, dass die Fahrgastzahlen auf sämtlichen Routen stiegen. Mit Abstand am besten angenommen wird die Linie drei (156.000 Fahrgäste), die Lerchenfeld an das Stadtzentrum anbindet. Die drei neuen Linien, die nach Gneixendorf, Am Steindl und in den Gewerbepark führen, brachten es zusammen auf 81.000 Fahrgäste.

Stadt schießt 675.000 Euro zu

Die Gesamtkosten für den Stadtbus und das Anrufsammeltaxi, das entgegen ursprünglicher Bestrebungen nun doch nicht teurer wird, betrugen im 2022 1,45 Millionen Euro. Nach Abzug der Einnahmen aus dem Ticketverkauf, Ausgleichszahlungen und Förderungen verblieben für die Stadt Kosten in Höhe von 675.000 Euro.

„Reduziert Abgase, Lärm und entlastet Park-Situation“

„Die Steigerung der Fahrgastzahlen zeigt, dass immer mehr Kremserinnen und Kremser den Stadtbus nutzen. Viele vermeiden einzelne Autofahrten ins Stadtgebiet. Das reduziert Abgase, Lärm und entlastet die Parkplatz-Situation in Krems“, sagt Umwelt- und Verkehrsstadtrat Peter Molnar, der seinen Vorgänger Alfred Scheichel lobte, unter dem das neue Stadtbusnetz in Betrieb ging.

Zahlen früherer Jahre waren „hochgerechnet“

Dass die Zahlen vergangener Jahre nicht erreicht werden, hänge mit dem Berechnungsmodell zusammen. „Die Zahlen früher waren hochgerechnet, jetzt wird es richtig gemessen“, so Molnar. 2016 etwa hatten die Daten des Verkehrsverbunds Ostregion (VOR) 713.000 Fahrgäste ausgewiesen, obwohl der Stadtbus damals noch auf nur vier Linien unterwegs war. Baudirektor Reinhard Weitzer hob hervor, dass für das dritte Betriebsjahr mit erweiterter Linienführung rund 542.000 Fahrgäste prognostiziert gewesen seien. „Die haben wir nach zwei Jahren praktisch schon erreicht.“

Elektrobusse sollen kommen

Bürgermeister Reinhard Resch spricht von „sensationellen Fahrgastzahlen. Hier wurde mit einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss ein zukunftsweisenden Mobilitätsangebot für Krems realisiert.“ Die Zukunft des Stadtbusses sieht er klimafreundlich und stellt „Erweiterungen mit Elektrobussen“ in den Raum. Baudirektor Weitzer hält auch wasserstoffbetriebene Fahrzeuge für möglich.

Keine Auflassung von Haltestellen geplant

An einzelnen Haltestellen will Stadtrat Molnar übrigens nicht rütteln. „Keine Haltestelle ist entbehrlich, ganz im Gegenteil. Wir werden auch noch neue Haltestellen machen.“ Vor einigen Wochen hatte FPÖ-Stadtrat Martin Zöhrer gefordert, die Haltestelle Mitterweg/Hafenstraße aufzulassen, weil sich in unmittelbarer Nähe zwei weitere Stadtbus-Stopps befinden. Zuvor hatte sich eine Familie beklagt, deren Gartentor sich direkt hinter jener Haltestelle liegt (die NÖN berichtete).

