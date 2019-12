Schon um sieben Uhr am Morgen steht Margit Stroy in der Küche. „Um 11.00 öffnen wir, da muss alles vorbereitet sein“, sagt die Wirtin des Hollenburger „Lumpazi Bräus“. Das ganze Jahr über werden Gäste bekocht. Doch was gönnen sich Wirte selbst zu Weihnachten?

„Wir haben Gruppen mit bis zu 66 Personen zu bekochen“

Margit und ihr Mann, Wirt Günter Stroy, freuen sich: „Normalerweise hatten wir immer Raclette oder Fondue. Dieses Jahr gibt es allerdings selbstgefangene Zander.“ Sohn Reinhard präsentiert ein 77 Zentimeter langes und 3,8 Kilogramm schweres Exemplar auf seinem Handy. Die Zubereitung übernehmen auch Mutter und Sohn.

„Glücklicherweise können wir uns heuer zwei Tage Zeit nehmen. Am 23. Dezember werden wir in Krems essen gehen, am 24. sind wir dann daheim“, schildert Stroy die Weihnachtspläne. Am 25. Dezember geht es wieder an die Arbeit. „Wir haben Gruppen mit bis zu 66 Personen zu bekochen“, so die Wirtin.

Sehr ausgiebig wird Toni Mörwald sein kulinarisches Weihnachten begehen. Im Bezirk Krems ist der Gastronom mit dem „Mörwald Romantik Restaurant Schloss Grafenegg“ vertreten. Zur Mittagszeit kommt bei ihm zu Hause gebackener Saibling mit Erdäpfelsalat auf den Tisch. „Am Abend gibt es dann stets einen Braten“, beschreibt der Feinschmecker. Beim Kochvorgang sei Teamwork gefragt. „Wir kochen gemeinsam, da arbeiten acht bis 12 Leute zusammen.“

Weißenkirchner „Kirchenwirt“ fährt ins Nassfeld

Am 25. Dezember geht es weiter ins Elternhaus zum Kalbsbratenessen. Ebenfalls auf dem Speiseplan steht ein gefülltes Brathuhn. Für Weihnachtsbäckerei sorgt seine Schwester. Wie sehr Mörwald diese Familientradition liebt, merkt man, wenn er jeder Speise das Adjektiv „legendär“ beifügt. Gegessen wird meist in großer Runde mit rund 20 Personen.

Ganz anders werden der Weißenkirchner „Kirchenwirt“ Christian Wildeis und seine Familie die Weihnachtsfeiertage verbringen. „Wir fahren seit einigen Jahren immer fort, meist in Schigebiete. Dieses Jahr geht es ins Kärntner Nassfeld“, erzählt Wildeis. „Die Bescherung läuft bei uns nun so ab, dass wir einen Christbaum aufs Hotelzimmer bekommen.“

Kulinarisch gönne sich Wildeis am liebsten Speisen mit Rind. „Früher haben wir daheim gefeiert und in der Betriebsküche unsere Speisen gekocht.“ Dort Weihnachten zu verbringen, wo man normalerweise schuftet, sei einer besinnlichen Stimmung auf Dauer aber nicht sehr zuträglich, meint Wildeis. „Manchmal ist es gemütlicher, sich einfach bedienen zu lassen.“