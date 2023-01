Neue Frauenpower in der Sparkasse Gföhl Privatstiftung

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Die Errichtung der Gföhler Rot-Kreuz-Ortsstelle, des Leopold-Figl-Parkplatzes, des Pfarrheims, des Kindergartens in Gföhl und des Kindergartenzubaus in Jaidhof – all diese Projekte wurden mit Förderungen der Sparkasse Gföhl Privatstiftung unterstützt.

Die Sparkasse Gföhl Privatstiftung hält aktuell 15,6 % des Kapitals der Waldviertler Sparkasse Bank AG. Mit den Ausschüttungen der AG werden Projekte in der Region Gföhl im Bereich der Gemeinwohltätigkeit – wie Bildung, Sport, Jugend, Soziales, Kunst, Umwelt und Kirche – unterstützt. Seit der Gründung im Jahr 2000 wurden rund 400.000 Euro an 20 Projekte ausgezahlt.

Mit Anfang des Jahres gab es Änderungen im Stiftungsvorstand: Ernst Zierlinger sen. schied aufgrund der in der Satzung definierten Altersgrenze aus. Zierlinger war 21 Jahre lang im Stiftungsvorstand tätig. Er bleibt weiterhin Aufsichtsratsmitglied der Waldviertler Sparkasse Bank AG.

Mit Jahresbeginn wurden Elfriede Sinhuber und Regionaldirektorin Monika Knödlstorfer zu neuen Mitgliedern des Vorstandes der Sparkasse Gföhl Privatstiftung bestellt.

