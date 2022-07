Krems hat erstes Lungenkrebszentrum des Landes

Werbung

Das Universitätsklinikum Krems nimmt eine Vorreiterrolle im Bereich der Lungenkrebs-Behandlung ein.

Derzeit einziges Zentrum in NÖ

Ende April stellte sich das Klinikum Krems dem herausfordernden Audit von OnkoZert, einem unabhängigen Zertifizierungsinstitut der Deutschen Krebsgesellschaft, und ist somit das einzige zertifizierte Lungenkrebszentrum in Niederösterreich. Durch die Zertifizierung konnte die Behandlungsqualität für die PatientInnen weiter erhöht werden.

Projektzeit betrug fünf Jahre

„Das Leitbild, welches wir vor drei Jahren interdisziplinär erstellt haben, wird bei uns täglich gelebt, erklärt Primaria Elisabeth Stubenberger, die Leiterin des Zentrums am UK Krems. "Unser Lungenkrebszentrum steht für Menschlichkeit, Qualität und Innovation." Nach insgesamt fünf Jahren Projektzeit wurde das Kremser Haus im April dieses Jahres von der Deutschen Krebsgesellschaft als Lungenkrebszentrum zertifiziert. Im zwei Tage andauernden Audit durchleuchteten die Auditoren die Prozesse der klinischen Abteilungen der Allgemein- und Thoraxchirurgie, Pneumologie und Strahlentherapie-Radioonkologie, sowie alle am Behandlungsprozess beteiligten Abteilungen und Institute.

"KremSpirit" beeindruckte

Das im Klinikum Krems nach internationalem Standard gelebte Qualitätsmanagementsystem stellt die Möglichkeit einer kontinuierlichen Verbesserung der bestehenden Abläufe von der Zuweisung bis zur Nachsorge von Lungenkrebspatienten sicher und beeindruckte die Auditoren. Vor allem konnte das UK Krems im Rahmen des Audits jedoch seinen gelebten "KremSpirit" hervorheben: Das hohe persönliche Engagement der Mitarbeiteren, der professionelle und menschliche Umgang mit den Patienten und die hohe fachliche Expertise hinterließen einen ganz besonderen Eindruck.

Vollständiges Therapieangebot

„Das Universitätsklinikum Krems bietet ein vollständiges Therapieangebot bestehend aus Thoraxchirurgie, Pneumologie und Strahlentherapie-Radioonkologie in einem Haus", gratulierte auch Landeshauptmann-Stellvertreter Stephan Pernkopf zum Erfolg. "Durch die unterstützenden Angebote, wie etwa Raucherentwöhnung, Diätologie, Psychoonkologie, Physiotherapie bzw. die Möglichkeit zur Aufnahme auf der Palliativstation bekleidet Krems eine klare Vorreiterrolle in der Versorgung von Lungenkrebspatienten.“

Audit "mit Auszeichnung" geschafft

Die letzten Jahre wurde stetig an der Verbesserung der bestehenden Abläufe gearbeitet, durch Patienten- und Zuweiser-Befragungen wertvoller Input gesammelt und kontinuierlich die Zusammenarbeit mit allen Behandlungspartnern vertieft. Der bereits übermittelte Auditbericht von OnkoZert spricht für sich: Das Audit verlief ohne eine einzige Abweichung, was gerade für ein Erstaudit sehr selten ist.

Standards auf höchstem NIveau

Der stellvertretende Leiter des Zentrums, Abteilungsvorstand Peter Errhalt: „Diese Zertifizierung ist für uns nicht einfach nur eine Urkunde an der Wand. Wir behandeln Lungenkrebs nach wissenschaftlichen Standards auf höchstem Niveau, was wir durch das Audit nicht nur unseren Patienten, sondern auch uns selbst bestätigen konnten." Gerade der fachliche Austausch mit den Auditoren habe nochmals Denkanstöße gegeben. "Diese fließen in unseren laufenden Verbesserungsprozess ein.“

