„Bauen mit Verantwortung im Welterbe Wachau“, unter diesem Motto stand eine Veranstaltung der Welterbegemeinden Wachau gemeinsam mit dem Arbeitskreis zum Schutz der Wachau in der Römerhalle.

Etwa 80 Interessierte lauschten den Ausführungen von Architekt Cristian Abrihan – er arbeitet an einem Leitbild zum Bauen in der Wachau – und Baumeister Winfried Schmelz aus Wösendorf, der die baukulturelle Entwicklung in der Wachau kritisch dokumentierte.

Zur anschließenden Diskussion trugen auch Rosalinde Kleemaier-Wetl (Icomos), Raumplaner Herbert Schedlmayer, Andreas Nunzer, Obmann des Vereins Welterbegemeinden Wachau, und die Kremser Vizebürgermeisterin Eva Hollerer bei.