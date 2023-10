Erich Steiner: Hilfe für Benin muss fortgesetzt werden

Benin-Reise im Mittelpunkt des Vortrags

Erich Steiner, fallweise als Diakon Zelebrant in der Pfarrkirche Stein, berichtete im Pfarrhof vor einem interessierten Publikum über die Reise in den Benin in Afrika. Als Obmann des Vereines "Marika Freunde - Hilfe für Menschen in Not“ besichtigte er mit drei Begleiterinnen unter Führung von Auguste Yenou, Kaplan in Wolkersdorf, die Hilfsprojekte des Vereines.

Armut, Lebensfreude und riesige Kirchen

Neben der herzlichen Begrüßung durch Kinder und Erwachsene mit Tänzen, Geschenken und Einladungen fielen interessante Details auf. Parallel zur herrschenden Armut gibt es viele riesige Kirchen mit Raum für hunderte Gottesdienstbesucher. Trotz der oft tristen Situation herrscht in Afrika große, geradezu ansteckende Lebensfreude.

Investitionen ermöglichen selbstständiges Leben

Der Verein hat mit Spendengeldern bereits den Bau einer Volksschule ermöglicht und eine Schneiderei mit Nähmaschinen für eine Lehrwerkstätte für Mädchen ausgestattet. Weiters wurden Maschinen für eine Tischlerei und eine Glaserei angeschafft, was für jugendliche Burschen bedeutet, einen Beruf erlernen zu können. Als weiteres Projekt wird an die Errichtung einer Hühnerfarm gedacht. Spenden der Gäste des Vortragsabends in Stein kommen ebenfalls den Benin-Aktionen zugute.