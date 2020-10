Ein umfangreiches Beweisverfahren mit zahlreichen Zeugeneinvernahmen war erforderlich, um etwas Licht in die mutmaßlichen Vorfälle an einer Schule im Süden des Bezirks zu bringen.

„Er hat mich öfters in der Woche am WC, das war so eine Art Pausentreff, geschlagen. Es hagelte Fußtritte gegen das Schienbein oder Faustschläge gegen die Oberarme“, erzählte das Opfer den besorgten Eltern, nachdem sie gemeine Nachrichten beim Sohnemann gefunden hatten.

„Als Neuer in der Klasse, hatte ich Angst, dass mir keiner Glauben schenkt und es danach noch schlimmer wird“, erklärte das Opfer vor Gericht, warum es zunächst nichts über die Vorfälle erzählt habe.

„Das stimmt doch gar nicht. Ich habe ihn nicht geschlagen“, beteuerte der Mitschüler vor Gericht zu dem Vorwurf der fortgesetzten Gewaltausübung. „Wir waren nie alleine auf der Toilette, das hätte doch einer sehen müssen“, leugnete er jegliche Tätlichkeiten gegenüber dem Klassenkameraden. Rüde Textnachrichten räumte er ein: „Das war aber doch nur ein Spaß!“

Keiner der Zeugen bestätigte die Opferaussage, daher fällte die Richterin einen Freispruch.