Getreidekasten in Niedergrünbach vor dem Verfall gerettet

asten neben dem Golfclub Ottenstein war ursprünglich Teil des ehemaligen Meierhofs Niedergrünbach. Das Gebäude wurde bis in die späten 1980er-Jahre vom Raiffeisen Lagerhaus als Getreidespeicher verwendet, wodurch es auf eine fast 300 Jahre lange originäre Nutzung zurückblicken kann. Michael Exenberger haucht dem historischen Kleinod als Geschäftsführer der KORNGUT GesmbH mit seinem Team nun neues Leben ein.

Der seit fast 40 Jahren dem Verfall preisgegebene Getreidespeicher wird zu einem neuen Feriendomizil in der Stausee-Region ausgebaut: In Summe entstehen 40 Wohnungen. Mit der 23 Quadratmeter kleinen Mietwohnung, über die 40 bis 75 Quadratmeter großen Eigentumswohnungen bis zum 105-Quadratmeter-Penthouse im Dachgeschoss wird ein breites Publikum angesprochen. Ein sensibler Umgang mit der historischen Bausubstanz hat für den Projektanten Priorität, um das Gesamterscheinungsbild des 65 Meter langen und zwölf Meter breiten Gebäudes nicht zu verändern. Geschäftsführer Michael Exenberger hält fest: „Die Sichtseiten von der Straße bleiben nahezu unverändert. Die Fenster, die alten Schmiedeeisengitter und die schlichte Fassade sind Besonderheiten im Projekt. Die Fassade im Osten wird mit Balkonen in moderner Architektursprache erweitert.“

In statischer Sicht gibt es wenig Probleme: „Das Gebäude wurde aus Stein auf Fels gebaut – es müssen aber Maßnahmen zur Feuchtigkeitsabdichtung getroffen werden.“ Die im Zuge des Baubeginns abgetragenen Giebelmauern werden wieder in der ursprünglichen Form errichtet.

Das Feriendomizil wird mit einer Hackschnitzelheizung mit Wärme versorgt werden. Dabei wird mit umliegenden Landwirten kooperiert. Mit einer großflächigen Photovoltaik-Anlage wird Strom und Warmwasser produziert. Aus Jahrhunderte altem, nicht mehr benötigtem Holz werden Parkettböden für die einzelnen Wohnungen hergestellt, der alte Obstgarten wird zu einem Gemeinschaftsgarten umfunktioniert. Die neuen Ferienwohnungen im Herzen des alten Getreidekastens sollen im Jahr 2024 fertiggestellt sein.

Die Bauarbeiten haben bereits begonnen: Die Morgen- und Abendsonne offenbart das einzigartige Ambiente des historischen Gebäudes. Foto: Michael Exenberger

Rettung mit Gewinnfaktor

