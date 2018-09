Die Volksschule Stein hat wieder eine ernannte Direktorin: Marianne Stromberger, die als Nachfolgerin von Johanna Kremser seit Herbst 2015 mit der Leitung der Volksschulen Stein und Egelsee betraut war, hat das Dekret erhalten und darf sich offiziell Direktorin nennen.

Stromberger ist vielen noch besser unter ihrem früheren Namen Matschi bekannt, den sie heuer abgelegt hat: „Ich habe im März geheiratet“, erzählt sie.

Gebürtige Kremserin, die 2005 heimkehrte

Geboren wurde sie 1966 als Marianne Wild in Krems – als Kind einer Lehrerfamilie. 1990 schloss sie die Ausbildung zur Volksschullehrerin ab und unterrichtete in Gaming. 2005 kehrte sie heim nach Krems und lehrte einige Jahre lang in einer Integrationsklasse in Tulln, bis sie 2010 als Lehrerin an der Volksschule Stein tätig wurde. Aus einer früheren Ehe hat sie einen 19-jährigen Sohn.

Startet als ernannte Direktorin in das neue Schuljahr: Marianne Stromberger. | Johann Lechner

Stromberger, als Energiebündel bekannt, ist stolz auf einige neue Errungenschaften an ihren beiden Schulen: So gibt es seit dem Vorjahr auch an der Volksschule Egelsee, mit deren Leitung Stromberger mitbetraut ist, Nachmittagsbetreuung, was „in sehr guter Zusammenarbeit mit Stadt und Schulamt ratzfatz umgesetzt“ wurde, wie sie berichtet.

Noch etwas tut sich an der Volksschule Egelsee, die als „Klimabündnissschule“ einen Öko- Schwerpunkt hat: „Bald werden zwei Tennisplätze in einen Schulgarten umgewandelt, in dem wir Gemüse anbauen wollen“, freut sich Stromberger.

An der Volksschule Stein wird in Kürze eine Schulbibliothek Wirklichkeit: „Im Oktober werden die Möbel geliefert“, kündigt Stromberger an.

„Kommunikation und Aufrichtigkeit wichtig“

Ebenfalls im Oktober kommen die Möbel für das neue Besprechungszimmer in Stein, das Stromberger ein wichtiges Anliegen ist: „Wir wollen keine Tür- und Angelgespräche führen, deshalb brauchen wir ein Setting, um in Ruhe die Anliegen und Ideen der Eltern zu hören.“ Kommunikation und Aufrichtigkeit seien ihr nämlich äußerst wichtig, betont Stromberger: „Alles darf gesagt werden, konstruktive Kritik ist erwünscht!“

Sowohl die Volksschule Stein als auch die Volksschule Egelsee nehmen übrigens auch heuer wieder am Pilotprojekt „Tägliche Bewegungseinheit“ teil.

„Im Mittelpunkt stehen die Kinder“, betont Stromberger. „Das Ziel meiner Arbeit ist, dass die Kinder die Freude am Lernen behalten. Wir werden alle Ressourcen nutzen, um das zu erreichen!“