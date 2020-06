Das Projekt „Jauerlinger Saftladen“, in dessen Rahmen Schüler auf Streuobstwiesen Äpfel sammeln, die, zu Apfelsaft gepresst, in den Schulen zur Verfügung stehen, wird vom Verein Naturpark Jauerling-Wachau durchgeführt.

Für den diesjährigen Etiketten-Wettbewerb reichten die sieben Jauerlinger Volksschulen sowie die Mittelschulen Spitz und Emmersdorf 300 Zeichnungen ein. Mit ihrer kreativen Darstellung eines Apfels gewann Jasmin Lorenz aus der Volksschule Raxendorf, Paulina Hebesberger (VS Emmersdorf) erreichte den zweiten, Magnus Maierhofer (VS Aggsbach Markt) den dritten Platz in der Gesamtwertung.

Das Gewinnerbild wird ab Herbst die Flaschen des Naturpark-Apfelsafts zieren. Alle ersten Plätze der Schulwertungen werden im Naturparkbüro in Maria Laach ausgestellt. Der Malwettbewerb wurde in Kooperation mit der Kunstmeile Krems und dem gemeinnützigen Verein Arche Noah durchgeführt.