Buch weckt die Wanderlust: Unterwegs am Welterbesteig

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Eine Woche von Krems bis Emmersdorf, ebenso viele Tage von Melk nach Krems: So haben Johanna und Erwin Uhrmann die beiden Donauufer, die 14 Etappen des Welterbesteiges, erwandert und sie in ihrem Buch „Wanderlust Welterbe steig – Auszeit in der Wachau“ festgehalten. Haben viel fotografiert, aber noch viel mehr im Vorfeld und im Umfeld recherchiert.

„Vor allem im Stadtarchiv Krems sind wir fündig geworden. Und wir sind mit vielen Wachauern ins Gespräch gekommen“, erläutern die beiden Autoren ihre Herangehensweise, wie sie ihre Geschichten rund um den Welterbesteig gefunden haben.

Da erzählen sie neben den Wegbeschreibungen auch über die Burg Oberranna und Laurent Deleglise, über Wachaufilme und die Fesslhütte, über den Jauerling und die Trockenrasen.

„Es ist ein Büchl zum Mitnehmen, auch für Einheimische gibt’s da sicher noch Interessantes nachzulesen“, verweisen die Uhrmanns auch auf ihre beiden Publikationen „111 Orte im Waldviertel, die man gesehen haben muss“ und „111 Orte in der Wachau, die man gesehen haben muss“, die sich – auf etwas andere Weise – ebenfalls der NÖ Kultur- und Naturlandschaft widmen.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.