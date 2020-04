Robert Wild, 37, mit Wurzeln in Oberfucha und der Wachau, ist einer von acht sogenannten „Analogen Astronauten“, die für eine Mars-Mission im Herbst 2020 in der Wüste Negev in Israel ausgewählt wurden.

Der Quantenphysiker, der derzeit einen Lehrauftrag an der Universität Innsbruck hat und an astrophysikalisch interessanten Molekülen forscht, erfuhr durch Zufall davon, dass das Österreichische Weltraumforum (ÖWF) auf der Suche nach Weltraum-Profis war. Aus rund 100 Bewerbern aus der gesamten EU wurden 30 ausgewählt und in Innsbruck getestet. Nur eine kleine Gruppe schaffte es durch Gesundheitstest sowie Prüfungen in den Bereichen Technik, Psychologie, Kommunikation und Fingerfertigkeit, darunter Wild. Aktuell gibt es nur 13 Analog-Astronauten des ÖWF.

Im Herbst geht es für sechs Kandidaten aus ebensovielen Ländern, darunter dem Österreicher, nach Israel. „Dort wird die Situation auf dem Mars simuliert“, erzählt Wild vom Projekt. „Wir bauen ein Habitat auf, das wir zu sechst bewohnen.“ Experimente, die mit dem Mission Support Center (in Innsbruck) durchgeführt werden, betreffen Gerätetests, Arbeitsabläufe und das Zusammenleben auf engem Raum. „Zum Beispiel ist die Kommunikation von der Erde zum Mars um durchschnittlich zehn Minuten verzögert.“ Wenn man mit Innsbruck kommuniziere, werde dies simuliert.

Für die weltweiten Auswertungen, die die Mission ermögliche, seien die Analog-Astronauten gewissermaßen die „Versuchskaninchen“. Auf dem Mars herrscht beispielsweise nur rund ein Drittel der Anziehungskraft der Erde. Der Anzug, den Wild tragen wird und der technisch alle Stückerl spielt, wiegt rund 45 Kilogramm. Zum Vergleich: Ein Anzug eines ISS-Kosmonauten kommt auf 120 Kilo. Womit die Relation wieder stimmt …

„Freue mich darauf, den Mars zu begehen!“

Wild freut sich riesig auf die Mission. Die Trennung von der Familie (der Wissenschafter ist verheiratet, hat aber keine Kinder) sei zu verkraften. In der Negev warte „harte Arbeit und Stress, wie eben in der Realität zu erwarten ist“, aber die spannende Mission mache sicher alles wett. „Viele von uns wären gerne Astronaut geworden, und es fühlt sich echt an, man muss sich auch psychologisch in die Situation hineinversetzen. Ich freue mich jedenfalls darauf, ,den Mars zu begehen‘!“