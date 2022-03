„Mariandl“ für die Diskothek

Werbung Krems Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

„Mariandl -andl -andl, aus dem Wachauer Landl -andl“: Als Kurt Nachmann den Text für die inoffizielle Hymne der Wachau 1947 schrieb und Hans Lang die Musik dazu komponierte, rechneten sie wohl kaum damit, dass „Mariandl“ im Jahr 2022 an den Skipisten, in den Diskotheken und später mit ziemlicher Sicherheit am Ballermann auf Mallorca auf- und abgespielt wird.

Kerstin Schmidt und Günter Kunz-Hager alias „DJ Ostkurve“: Mit der Coverversion von „Mariandl“ schaffte es das Duo bereits an die Spitze der Schlager-Charts. Foto: Foto DJ Ostkurve, Archiv

Die Rede ist natürlich nicht vom Original aus dem Film „Der Hofrat Geiger“, in dem Schauspiel-Ikone Waltraut Haas das Mariandl verkörperte.

Der Deutsch-Wagramer (Bezirk Gänserndorf) Musikproduzent Günter Kunz-Hager alias „DJ Ostkurve“ wagte sich an ein schwungvolles Remake des zeitlosen Klassikers heran. Den Gesang übernahm die Amstettnerin Kerstin Schmidt.

Der Release verlief überaus erfolgreich. Der Song, der am vergangenen Freitag veröffentlicht wurde, hält bei Youtube inzwischen nicht nur bei 11.000 Aufrufen, sondern stieg auch prompt auf dem ersten Platz in den iTunes-Schlager-Charts ein und ist inzwischen sogar im Spitzenfeld der deutschen Musikvideo-Charts vertreten.

Kunz-Hager ist von der Resonanz begeistert. Auch Gasthäuser und Betriebe aus der Wachau hätten sich bereits mit positivem Feedback bei ihm gemeldet. Sorge, dass es für die etwas andere Version des Wachauer Kulturguts auch Kritik geben könnte, hat der 55-Jährige nicht: „Ich habe das Lied nicht zerstört, sondern einfach so gestaltet, dass man auch dazu feiern und mitsingen kann.“

Die Idee dafür sei direkt aus der Wachau gekommen. Er sei von mehreren Seiten gefragt worden, erzählt Kunz-Hager, der vor Jahrzehnten in Krems Resident-DJ der Diskotheken „Mosquito“ und „M.A.O.“ war.

Dem „Original-Mariandl“ Waltraut Haas gefällt der „neue Rhythmus.“ Foto: privat

Und was sagt Waltraut Haas, die heuer 95 Jahre alt wird, zu dem Song? Sohn Marcus Strahl, der Intendant der Wachaufestspiele, spielte ihn dem „Original-Mariandl“ vor.

„Sie findet es insgesamt sehr gut, auch mit dem neuen Rhythmus und meint, das ursprüngliche Lied war halt etwas fürs Herz und das Gemüt und jetzt ist es etwas für die Beine, den Tanz und die Stimmung.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.