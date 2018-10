Als neue Geschäftsführerin hat Ingeborg Hödl seit Mitte September das Management des Vereins Welterbegemeinden Wachau (15 Gemeinden) und der Arbeitskreis- Wachau-Dunkelsteinerwald-Regionalentwicklungs-GmbH übernommen, nachdem Michael Schimek nach über 15 Jahren diese Tätigkeit beendet hat.

Die gebürtige Amstettnerin, die ihren Master in Denkmalpflege absolviert hat, ist damit gemeinsam mit Obmann Andreas Nunzer für die weitere Entwicklung der Welterberegion Wachau zuständig, in ständigem Austausch mit den Verantwortlichen der 15 Welterbegemeinden, sie betreut Projekte unter anderem im Bereich Tourismus (Wertschöpfungsstudie in Dürnstein, siehe unten), Wirtschaft und natürlich Bauen.

„Derzeit werden beispielsweise Richt linien ausgearbeitet, um Bebauungspläne in der Wachau erstellen zu können, die auch in die Flächenwidmung einfließen“, informiert Nunzer. Größere Bauprojekte, wie die Dinstl gut-Pläne in Loiben der privaten Zahnuni Krems oder der Spar-Markt in Spitz, mussten bereits jetzt dem Welterbebeirat vorgelegt werden.