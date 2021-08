Sie entbuschen, mähen und rechen auf steilen Hängen und Terrassen, stehen mit Gartenscheren, Sense und Motorsense im Einsatz, und das meist bei großer Hitze: Heuer sind es insgesamt zehn junge Freiwillige aus Österreich, Deutschland, Polen und Spanien, die zwei Wochen lang (noch bis 7. August) am Volunteers-Projekt in der Wachau teilnehmen und damit Trockenrasenflächen und Orchideenwiesen erhalten und pflegen.

„Etwa 5 Hektar, unter anderem am Höhereck in Dürnstein, am Sonnwendkogel in Rossatz sowie die Schöberl- und Pfarrwiese in Spitz können wir heuer auf diese Weise betreuen“, erzählt Projektbetreuer Hannes Seehofer, dass daneben auf größeren und leichter zugänglichen Flächen in Dürnstein, Weißenkirchen, St. Michael und Aggsbach über 90 Schafe als Trockenrasenpfleger im Einsatz stehen. Heuer gibt es weiters eine Kooperation mit dem Naturpark Jauerling, wo die Volunteers Feuchtwiesen mähen. Die jungen Helfer, 17 bis 22 Jahre alt – die meisten meldeten sich heuer auf einen Aufruf des Alpenvereins –, verbringen zwei Wochen Umwelteinsatz (ohne Gehalt, sie bekommen nur Kost und Logis in der Mittelschule Spitz) neben der harten Arbeit mit Ausflügen und lernen so Land und Leute kennen. Seehofer: „Ohne diesen Freiwilligen-Einsatz würden die Naturschutzflächen verwalden und artenreiche Lebensräume verloren gehen.“