Wachau war wieder Radsport-Mekka

Bereits zum 23. Mal fanden die Wachauer Radtage im UNESCO-Weltkulturerbe statt. Insgesamt boten die Veranstalter drei Erwachsenenstrecken sowie eine Strecke für die jüngsten Teilnehmer. Bewerbsübergreifend stellten sich rund 1.800 Radbegeisterte der Herausforderung, am Ende spulten die Teilnehmer 150.000 Kilometer auf den Strecken ab.

Bei perfekten Bedingungen und strahlendem Sonnenschein durften sich die Radfahrer beim Bewältigen der Strecke über Blicke auf die Donau, das Stift Göttweig und Melk, den Seiberer und weiteren regionalen Highlights erfreuen. Auch Sportlandesrat Jochen Danninger ließ es sich nicht nehmen, bei der 23. Auflage der Wachauer Radtage mit von der Partie zu sein. „Es ist großartig, dass die Wachauer Radtage heuer bereits zum 23. Mal stattgefunden haben, denn sie sind eine der größten sowie bekanntesten Radbreitensport-Veranstaltungen Österreichs. Niederösterreich bietet einfach die besten Voraussetzungen, um gerne und öfter in die Pedale zu treten“, so Danninger.

Am Ende wurden in den drei Erwachsenenbewerben jeweils drei Damen und drei Herren zu Gesamtsiegern gekürt. Die schnellste Dame beim „Krone Champions Radmarathon“ (173 km) war Sabine Kornelson (RC Neulengbach), der schnellste Mann im Starterfeld kam mit Maximilian Kuen aus Tirol. Beim „Raiffeisen Power Radmarathon“ (100 km) setzten sich Sibylle Effenberger (RSC Mering) aus Deutschland und Philip Sanjath (VICCRD) gegen die Konkurrenz durch. Die „Wachauer Genuss Radtour“ (50 km) entschieden Nora Steiner (Nora Racing Team) und Julian Gruber (Team Weichberger-KTM) für sich.

Schöne Erfolge in ihren Altersklassen gab es für einige Lokalmatadore zu bejubeln. Nach Reifenpannen in den Vorjahren lief es heuer bestens für Fritz Rautner: Mit über fünf Minuten Vorsprung erreichte der Langenloiser beim "Raiffeisen Power Radmarathon" souverän den ersten Platz in der AK 50+, Platz neun in der Gesamtwertung unterstreicht die Topform des Athleten vom RC Raiba Kosmopiloten Zwettl. Andreas Tiefenböck aus Stratzing belegte den vierten Platz in der Allgemeinen Klasse. Sabrina Kuhrn aus Lichtenau war nach einem packenden Sprint die zweitschnellste Dame des Tages und gewann die Allgemeine Klasse. Wolfgang Kröll vom Club der Triahtleten Grafenegg durfte sich über die 50 Kilometer lange "Wachauer Genuss Radtour" über Platz zwei in der AK 55+ freuen.

Während die Erwachsenenstrecken durch die Wachau und den Dunkelsteinerwald führten, gehörte den kleinsten Startern die große Bühne. Knapp 100 Kinder stellten sich heuer der Herausforderung, den Rundkurs im Start- und Zielbereich rund um die historische Römerhalle zu absolvieren.

