Biergemütlichkeit und feine Weine, das sind die Dinge, die das Wachauer Volksfest in „flüssiger“ Sicht ausmachen. Was die Besucher zwischen 26. August und 5. September allerdings noch erwartet, sind kulinarische Konzepte, die es beim Event-Highlight im Stadtpark in dieser Form bisher nicht zu sehen gab. Ergänzt wird das gastronomische Angebot von einer geballten Ladung an spektakulären Fahrgeschäften, die Schwindelfreie über 50 Meter in den Kremser Himmel abheben lassen. Die NÖN hat das breite Angebot genauer unter die Lupe genommen.

Auf insgesamt 106 Ständen werden Gäste verköstigt und unterhalten. Den begehrten Platz im Musikpavillon hat heuer Vito Gianfreda erhalten, bekannt durch das Ristorante Firenze in Stein. Der Italiener wird dort aber nicht etwa seine mehrfach ausgezeichnete Pizza anbieten, sondern Eis aus der apulischen Manufaktur Provenzano verkaufen. Dazu gibt es Pasticciotto, süßes, gefülltes Gebäck.

Auf einer fast doppelt so großen Fläche wie noch vor zwei Jahren kocht Bärenwirt Michael Kolm groß auf. Beim Zwei-Hauben-Wirten aus Arbesbach gibt es dieses Mal nicht nur Edel-Feuerflecken, Beef Tartar und Steak, sondern auch Waldviertler Tapas. Zum Gast kommen die via Fließband. In Anlehnung an die dafür bekannten Running-Sushi-Lokale nennt Kolm sein innovatives Gastro-Konzept „Running Wald4tel“.

Deftiges am Wachauer Volksfest

Wer es gerne deftig mag, der wird ebenfalls beim Springbrunnen bei Festwirt Ludwig Kleinlehner bestens versorgt. Der Gastronom aus Waidhofen an der Ybbs ist Erfinder des „Beerjets“, einer automatischen Bierzapfanlage, bringt Erfahrung von der „Wiener Wiesn“ mit und hat knusprige Stelze, Grillhendl und Spareribs im Angebot. Geräucherte amerikanische Spezialitäten vom Smoker tischt die Fleischerei Artner aus Mautern in Pavillon-Nähe auf. Saftiges Pulled Pork im Wrap verspricht ebenso kulinarische Hochgenüsse wie Pastrami-Baguette und Rinderfaschiertes im Speckmantel, im BBQ-Jargon auch Moink Balls genannt.

Asiatische Geschmacksnuancen bringt Christian Thiery aus Dürnstein in seiner legendären Magnum Bar in den Stadtpark. Poke – ursprünglich das hawaiianische Nationalgericht – steht ebenso auf der Speisekarte wie Ramen, einer besonders in Japan verbreiteten Art der Suppenzubereitung.

Klassiker sind mit dabei

Nicht fehlen dürfen am Volkfest natürlich die Klassiker wie das Kremser Laberl , die Original-Fleischknödel von Peter Homar am KSC-Stand und die Brände und Liköre der Kremser Traditionsdistellerien Hellerschmid und Bailoni . Für Nachtschwärmer und Partyhungrige gibt es ein breit gefächertes Angebot an coolen Drinks und spritzigen Erfrischungen, unter anderem bei der Heineken Music Box (Marquee) oder dem Spritzerparadies von Martin Neger .

Bei den Fahrgeschäften kommen weder Adrenalinjunkies noch Familien zu kurz. No Limit und ein neues Riesenrad ermöglichen Ausflüge in luftige Höhen, mit von der Partie ist auch der Volksfest-Klassiker Tagada .

Den vollständigen Standplan mit allen Gastronomen und Fahrgeschäften sowie alle Dauerkarten-Vorverkaufsstellen finden Sie unter www.wachauervolksfest.at.