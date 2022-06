Wachauergrat Oberösterreicher bei Kletterunfall in Dürnstein schwer verletzt

E in Kletterunfall am "Wachauergrat" in Dürnstein (Bezirk Krems) hat am Samstagnachmittag für einen 55-jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land mit schweren Verletzungen geendet.