Drei Komödien und drei Konzerte an vier Wochenenden: Das sommerliche Alternativprogramm im Teisenhoferhof kann sich sehen lassen. Marcus Strahl, Intendant der Wachaufestspiele, startet nach der Absage der geplanten Aufführungen der „Göttin in Weiß“ eine Unterhaltungsinitiative und inszeniert eine Reihe von Extra-Vorstellungen verschiedener Theaterstücke sowie Konzerte. Er setzt dabei einerseits auf das Schauspieler-Team der Wachaufestspiele und kann zugleich auf bereits erfolgreich absolvierte Inszenierungen vor allem in Wien zurückgreifen.

So steht von 24. bis 26. Juli die Verwechslungskomödie „Freundschaftsspiel“ von Stefan Vögel am Programm, dann folgen „Butterbrot“ und „Schmetterlinge sind frei“. Am letzten August-Wochenende unterhalten Andy Lee Lang, Stephan Paryla-Raky mit Benno Schollum sowie Werner Auer gemeinsam mit Anna Burger musikalisch. Und an den ersten Septemberwochenenden wird dann plangemäß der „Wachauer Jedermann“ gespielt.

Um die Abstandsregeln einzuhalten, steht im Teisenhoferhof nur die Hälfte der bisherigen Zuschauerplätze zur Verfügung.