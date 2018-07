Wachaufestspiele in 14. Auflage: Intendant Marcus Strahl hat sich heuer eine Komödie von Ken Ludwig („Otello darf nicht platzen“) ausgesucht. Auf die Bühne des Teisenhoferhofes wird „Das Geheimnis der drei Tenöre“ als österreichische Erstaufführung gebracht.

Premiere ist am Dienstag, 17. Juli (geschlossene Veranstaltung). Bis 27. August sind in den Hauptrollen der rasanten Verwechslungskomödie Stephan Paryla-Raky, Gerhard Dorfer, Ben Marecek, Leila Strahl, Soffi Schweighofer, Eva-Christina Binder und Michael Duregger zu sehen. Regie führt Marcus Strahl, Bühne: Martin Gesslbauer.

Vorstellungen im Teisenhoferhof (bei Schlechtwetter in der Wachauhalle) gibt es am 20., 21., 22., 27., 28. und 29. Juli sowie am 3., 4., 5., 17., 18., 19., 24. und 25. August, Spielbeginn jeweils 20 Uhr. Zusätzliche Familienvorstellungen am 18., 19. und 25. August mit Spielbeginn 16 Uhr.

Karten sind erhältlich im Wachaumuseum in Weißenkirchen, Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr, 02715/2268, sowie bei oeticket.