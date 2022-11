Proben für „Junggesellenabschied“ laufen

Die Proben der Theatergruppe des Männergesang- und Theatervereines D’Wachauer unter der Regie von Bettina Geppner (Assistenz: Andi Raith) laufen bereits auf Hochtouren, und auch der Kartenverkauf startet in Kürze.

Franz Schwandl, Krista Leberzipf, Iris Raith, Andreas Raith, Regina Tauber, Susanna Wilthan, Angelika Mang, Michael Mang und Rainer Neumayer nehmen die erfolgreiche Theatertradition in Weißenkirchen nach der Pandemie-bedingten Pause wieder auf. Die turbulente Komödie „Junggesellenabschied“ wird am 7. und 8. Jänner sowie 14. und 15. Jänner 2023 wieder in der Wachauhalle aufgeführt (keine öffentliche Generalprobe).

Der Kartenvorverkauf wird erstmals über Ö-Ticket abgewickelt, das heißt, man kann die Karten ab 28. November online (www.mgv-dwachauer.at/tickets) oder in allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen (auch in Trafiken) erwerben. Restkarten an der Abendkassa. Infos zum Theater in Weißenkirchen: www.theaterwachau.com

