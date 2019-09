Veranstalter, Sponsoren und Freunde des Wachaumarathons trafen einander beim "Weinmaligen Empfang" am Vorabend des Groß-Events in der Winzer Krems. Einhelliger Tenor: Der Wachaumarathon ist ein Segen für die Stadt und die Region Krems.

Franz Ehrenleitner läuft weiter

Mit der Veranstaltung im Hof der Winzer Krems übergab auch der überzeugte Läufer und Sponsor des Wachaumarathons, Franz Ehrenleitner, seinen Abschied. Er hat ja am Montag, 30. September, seinen letzten Arbeitstag. Seinem Nachfolger Ludwig Holzer legte er die Veranstaltung ans Herz - und äußerte im Scherz auch die Hoffnung, das sich auch er noch für das Laufen begeistern lassen könnte. Ehrenleitner wird natürlich weiterlaufen ...

Abschied von Polizei-Einsatzchef

Noch einen Abschied galt es beim festlichen Empfang zu erwähnen: Manfred Dornhackl vom Bezirkspolizeikommando war heuer zum letzten Mal für die Koordination des Großeinsatzes der Exekutive verantwörtlich, bevor auch er sich in die Pension verabschiedete. Marathon-Cheforganisator Michael Buchgraber - in dieser Funktion zum 12. Mal im Einsatz - lobte Dornhackls Arbeit in den vergangenen Jahren und überreichte Winzer-Krems-Wein und ein Leiberl an ihn.

Ausstrahlung in 67 Nationen

Christoph Madl, Geschäftsführer der NÖ-Werbung, verwies darauf, dass heuer Läufer auf 67 Nationen am Start seien. Diese enorme Werbung für die Region bestätigte für die Stadt auch Vizebürgermeisterin Eva Hollerer, die eine "eorme Euphorie und tolle Internationalität" ortete. Werner Kraus vom Sponsor Sparkasse strich die große Bedeutung des Sports für Kinder und Jugendliche hervor, den Gesundheitsaspekt stellte Versicherer Johann Punz (Wiener Städtische) in den Mittelpunkt.

Event mit sozialem Aspekt

Den sozialen Aspekt der Veranstaltung erwähnte Christoph Riedl von der Caritas, die wieder mit einem Sozialprojekt vertreten war. Der Marmeladenerzeuger Staud's - der aus Willendorf stammende Geschäftsführer Stefan Schauer war beim Empfang mit dabei - spendete für jeden über die Zählmatte auf der Steiner Lände laufende Person einen Euro - und bestückte die Startersackerl außerdem mit Wachauer Marillenmarmelade.

Lauf auch umweltfreundlich

Unter dem Motto "Dieser Lauf trägt Früchte" pflanzt die Caritas mit dem Erlös des Laufs in der Wachau Obstbäume im Senegal. Jeweils zwei Euro lassen in Afrika einen Baum sprießen. Stichwort Sackerl: Sowohl die Starter-Bags als auch die Regen-Ponchos, die die Wiener Städtische zur Verfügung stellte (die aber wegen des Prachtwetters nicht gebraucht wurden), waren heuer erstmals aus komplett abbaubarem Material.