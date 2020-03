„Wir wollten damit zeigen, dass wir der ÖVP den Bürgermeister zugestehen, aber nicht Gerhard Tastl.“ Diese Worte des ehemaligen ÖVP-Bürgermeisters Rudolf Danner („Wir für Rohrendorf“) sind die Erklärung für den Ausgang der Wahl in Rohrendorf. Tastl (ÖVP) erhielt bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats nur elf der 21 Stimmen.

Alle anderen – also vermutlich die der Liste WFR (6 Mandate), der Grünen (2) und der SPÖ (2) – entfielen auf ÖVP-Mann Franz Fehr.

Stummer klar zum Vize gewählt

„Auch wenn die Wahl nicht so eindeutig war, wie sie hätte sein können, will ich doch das Vertrauen derer gewinnen, die mich nicht gewählt haben“, meinte der im Amt bestätigte Tastl in einem ersten Statement. Es gebe viel zu tun. Einige Vorhaben im Bereich Straßen- und Kanalbau seien bereits im Laufen, andere in Vorbereitung.

Mit eindeutiger Mehrheit zum Vize wurde ÖVP-Mandatar Josef Stummer gewählt. Ihm vertraut nur einer der Mandatare nicht. Den Vorstand bilden mit ihm Leopold Haiderer, Gudrun Nikisch, Franz Mayer (alle ÖVP), Rudolf Danner und Hannes Lethmayer (beide WFR) sowie die Grüne Reetta Karjalainen.

Dem fünfköpfigen Prüfungsausschuss, in dem der SPÖ (Peter Räuschl) von der Liste WFR ein Mandat überlassen wurde, sind in den kommenden fünf Jahren Franz Fehr, Leopold Haselberger und Christian Krappel (ÖVP) sowie Johann Mittelbach (WFR) vertreten.

Im Anschluss an die Sitzung luden Ortschef Tastl und seine Frau Gerti alle 21 Mandatare und die rund 40 Gäste der Sitzung zu belegten Broten und Wein ein – vielleicht der Beginn einer Entspannung …