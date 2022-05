ÖGB-Region Donau mit neuer Kraft

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Bei der Regionalkonferenz der ÖGB-Region Donau (Bezirke Krems und Tulln sowie Klosterneuburg) wurden die Weichen für die Zukunft gestellt. Der Vorsitzende Reinhard Niedermaier kandidierte dabei nicht mehr. Auch Präsidiumsmitglied Gerhard Fürnkranz trat nicht mehr an.

Beide machten Platz für die jüngere Generation und wurden bereits bei der konstituierenden Sitzung der ÖGB-Pensionisten mit hoher Mehrheit zu den Vorsitzenden gewählt.

Der neue ÖGB Vorsitzende Thomas Haubner, Betriebsrat in der voestalpine Krems, erhielt 100 Prozent der Delegiertenstimmen. Der Urnengang fand erstmalig über eine Briefwahl statt. Auch die Konferenz wurde über den digitalen Weg abgehalten. Haubner: „Es ist mir eine Ehre und vor allem eine Freude, dass mein Team und ich mit diesem Ergebnis gewählt wurden. Wir werden uns gleich an die Arbeit machen, um für die Beschäftigten in unserer Region Verbesserungen zu erwirken.“

Auf Fürnkranz folgte sowohl an der Spitze der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) als auch im Präsidium Manfred Muster nach.

