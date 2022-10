Kremser Liste NIK: Stadtratssitze ungerecht verteilt?

Eine erfolgreiche Anfechtung der Wahl des Stadtsenats in Groß Gerungs im Bezirk Zwettl im Jahr 2020 ist das Vorbild für die Infragestellung des Ergebnisses der Wahl der Kremser Stadträte. Doch die Unschärfe im Gesetz, die damals zum Erfolg geführt hat, ist mittlerweile repariert.

Trio betreibt Anfechtung

FPÖ (6 Mandate), NIK (NEOS in Krems, 2) und MFG (1) fechten das Ergebnis der konstituierenden Gemeinderatssitzung in Krems (am 4. Oktober 2022) an. Markus Kienast von der Bürgerliste GERMS bekämpfte bis zu einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) nach der Gemeinderatswahl 2020 erfolgreich die Stadtsenats-Wahl in seiner Heimatstadt Groß Gerungs. Laut damaliger Gesetzeslage standen der FPÖ und der SPÖ damals ursprünglich der Mehrheitspartei ÖVP zuerkannte Stadtratsmandate zu. Diese wurden erkämpft, die FPÖ hat ihres an Kienast abgetreten.

Kritiker schlecht beraten?

Kienast war bei der konstituierenden Sitzung in Krems als Zuhörer anwesend und "beriet" offensichtlich die Kremser. Doch das Gesetz wurde zwischenzeitlich repariert, und die Zahl der Sitze im Stadtrat wird auf die einzelnen Parteien proporzmäßig nach dem sogenannten "D'Hondtschen System" (benannt nach dem belgischen Juristen Victor D'Hondt, Anm.) aufgeteilt. Das ist in Krems auch geschehen.

Abschlägige Antwort erhalten

Fachliche Auskunft ignoriert? Stadtamtsdirektor Karl Hallbauer erklärte zu Beginn der konstituierenden Sitzung des Kremser Gemeinderats die Gesetzeslage. Foto: Martin Kalchhauser

Schon bei der betreffenden Sitzung hatte die Liste NIK einen Wahlvorschlag für ihren Führer Dominic Heinz für die Wahl in den Stadtrat eingebracht. Stadtamtsdirektor Karl Hallbauer hatte dem Ansinnen sofort anhand der einschlägigen Bestimmungen - § 82, Absatz 2 des STROG (Stadtrechtsorganisationsgesetz) beruft sich auf die NÖ Gemeinderatswahlordnung (§ 53) in der reparierten und aktuell gültigen Fassung aus 2020 (!) - eine abschlägige Antwort erteilt.

Endstation ist wieder VfGH

Wie geht es jetzt weiter? Zuerst muss die Stadtwahlbehörde der Stadt Krems über die Rechtmäßigkeit der Wahl der Stadträte entscheiden. Ein (erwartbares) positives Ergebnis vorausgesetzt, bleibt den kleinen Parteien wieder der Weg zum Verfassungsgerichtshof. Einer Anfechtung wird wegen der Änderung der Gesetzeslage nach Auskunft mehrerer Juristen kaum eine Chance eingeräumt. Auch ÖVP-Vizebürgermeister Florian Kamleitner winkt ab. Seine Fraktion unterstützt diese Vorgangsweise nicht. Die ÖVP und die SPÖ würden je einen ihrer Sitze im Stadtsenat an KLS (Kremser Linke Stadtbewegung) und NIK verlieren.

KLS winkt ab: "Nur Theater!"

Die KLS (3 Mandate) wäre erste Anwärterin der Kleinparteien auf einen Stadtratsposten. Doch dort gibt es kein Verständnis für die Anfechtung. "Die Politikverdrossenheit ist an der extrem niedrigen Wahlbeteiligung schon so stark sichtbar", ärgert sich Gemeinderat Niki Lackner. "Wenn in der Politik ein Streit um Funktionen und Bezüge im Vordergrund steht, ist das für mich ein Theater." An so einem Spiel beteilige sich die KLS nicht. Eine Bemerkung kann sich Lackner nicht verkneifen: "Offenbar dürfte bei uns der Drang zur Macht nicht so groß sein wie bei den NIK."

Kritik an Landesgesetzblatt

Zugleich mit dem Hinweis auf Paragraf 111 des Strafgesetzbuches (StGB) zum Delikt der üblen Nachrede) übermittelte uns der Gerungser Michael Kienast per Mail eine Stellungnahme zum obigen Beitrag. "Ich stelle unmissverständlich klar, dass weder ich, noch die Anfechter die Gesetzesänderung 2020 ,übersehen' haben", so der Gerungser Bürgerlisten-Stadtrat. "Im Gegenteil dreht sich unsere Anfechtung, wie man Ihnen vermutlich auch seitens des Magistrats erläutert hat, explizit um diese von uns als verfassungswidrig angesehene Gesetzesänderung des Landesgesetzblattes (LGBl.) Nr. 3/2021, wie das auch aus dem Anfechtungstext unmissverständlich hervorgeht."

Aktuelle Lage "verfassungswidrig"

"Wir möchten klarstellen, dass wir selbstverständlich die zitierte Gesetzesänderung nicht übersehen haben"; heißt es in einem Mail des Listenchefs Dominic Heinz an die NÖN. "Wir halten eben genau diese Gesetzesänderung für verfassungswidrig und wollen sie mit unserer Anfechtung bekämpfen." Dass die KLS den Schritt der Wahlanfechtung ablehnt und bei Mitbewerbern einen "Drang zur Macht" sieht, kontert Heinz so: "Augenscheinlich dürfte bei der KLS der Drang zur Gerechtigkeit nicht so ausgeprägt sein, wie sich das ihre Wähler wünschen würden."

Kein spezifisches Kremser Problem

Einen "Betrug" werfe man niemandem vor, betont der zweite NIK-Mandatar, Robert Simlinger. Es sei auch richtig, dass die Wahlbehörde in Krems nach dem Landesgesetz den Antrag ablehnen müsse. "Bei der Änderung des Landesgesetzes das D'Hondt-System festgeschrieben. Dies gibt uns jetzt die Möglichkeit, das beim Verfassungsgerichtshof zu bekämpfen." Wenn man in diesen Fall von einem "Theater" spreche, "hat man die Demokratie und die Eleganz unserer Verfassung und ihrer Institutionen nicht verstanden."

