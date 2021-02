Die Feuerwehr-Wahlen kommen langsam ins Finale: Vergangene Woche wählten die Mitglieder einiger der größten Wehren des Abschnitts Gföhl ihre neuen Kommandanten und Stellvertreter.

Die Mitgliederversammlung der FF Gföhl fand am 22. Jänner statt. Aufgrund des Coronavirus wurde diese in der großen Fahrzeughalle des FF-Hauses abgehalten. Der bisherige zweite Kommandant-Stellvertreter Gerald Riegler wurde dabei von den Mitgliedern einstimmig zum neuen Kommandanten gewählt. Sein Vorgänger Josef Schübl führte zwölf Jahre lang die Geschicke der größten Abschnitts-Feuerwehr, er ist altersbedingt nicht mehr angetreten. Als Stellvertreter wurde Gottfried Gießrigl – ebenfalls mit einem einstimmigen Wahlergebnis – bestätigt. Zur Leiterin des Verwaltungsdienstes wurde wieder Renate Schmöger bestellt. Aus der Feuerwehrjugend wurden Manuel Fürlinger, Julian Hofbauer und Jan Sinhuber in die Aktivmannschaft überstellt.

In der Ära Schübl wurden zwei Fahrzeuge finanziert, das FF-Haus mit neuen Fenstern ausgestattet und die Ausrüstung der Mannschaft weiter verbessert. Die Mitglieder ernannten ihn zum Ehrenkommandanten und verliehen ihm den Ehrenring der FF in Gold.

Weiters wurde in der Stadtgemeinde Gföhl auch das Kommando der FF Meisling neu gewählt: Kommandant Martin Öhlzelt wird mit Stellvertreter Stefan Riegler die örtliche FF weitere fünf Jahre führen. Zum Leiter des Verwaltungsdienstes wurde abermals Markus Tomanek bestellt.

In der Gemeinde Jaidhof wählten die Mitglieder der FF Jaidhof ein neues Kommando: Der bisherige Stellvertreter Christian Gruber wurde zum neuen Kommandanten gewählt. Sein Stellvertreter wurde Konrad Ecker. Zum Ressortleiter Verwaltungsdienst wurde wieder Manuel Föls ernannt. Die FF Jaidhof hat aktuell 39 Feuerwehrmitglieder und vier bei der Feuerwehrjugend.

Alles beim Alten bei der FF St. Leonhard/Hw.

Das alte Kommando wurde bei der Wahl am 16. Jänner bestätigt: Kommandant Günter Dick und Stellvertreter Gerald Lochner werden die Geschicke der FF St. Leonhard weitere fünf Jahre führen. Zum Leiter des Verwaltungsdienstes wurde abermals Franz Greßl bestellt. Die FF St. Leonhard ist mit aktuell 79 Mitgliedern die drittgrößte Feuerwehr des Abschnitts Gföhl.

Unterabschnitt Krumau schloss Wahlen ab

Auch die fünf Wehren der Marktgemeinde Krumau konnten ihre Wahlen vergangene Woche abschließen. Eine Änderung gab es an der Spitze der FF Krumau am Kamp: Der bisherige Stellvertreter David Reigner wurde zum neuen Kommandanten gewählt. Neuer Stellvertreter wurde Christoph Mittendorfer. Tamara Veit-Höfler wurde zur Leiterin des Verwaltungsressorts ernannt. Keine Änderungen gab es bei den übrigen vier Feuerwehren des Unterabschnitts Krumau: Die FF Preinreichs, die mitgliederstärkste Feuerwehr der Gemeinde, setzt mit Kommandant Eduard Wandl, Stellvertreter Erwin Pistracher und Verwalter Martin Unterberger weiterhin auf ein bewährtes Team. Auch bei der Idolsberger Feuerwehr wurden Kommandant Alexander Kargl und Stellvertreter Andreas Hacker im Amt bestätigt. Die Verwaltungsagenden hat weiterhin Johannes Neugschwendtner inne.

Die Mitglieder der FF Tiefenbach haben Günther Sekyra als FF-Oberhaupt für die nächsten fünf Jahre bestätigt. Er wird mit Stellvertreter Thomas Simlinger und Verwaltungsmeister Martin Endl die Dorffeuerwehr leiten. Das Kommando der FF Eisenberg ist nahezu komplett: Kommandant Martin Schiegl wird mit Verwalter Klaus Starch die FF in die Zukunft führen. Ein neuer Kommandant-Stellvertreter wird innerhalb der nächsten zwei Jahre gewählt werden.

Drei FF-Wahlen in der Gemeinde Lichtenau

Die FF-Mitglieder der Orte Gloden und Großreinprechts setzenauf Kontinuität: Kommandant Anton Rauscher und Stellvertreter Christian Grimas wurden im Beisein von Unterabschnittskommandant Johann Gretzel von den Kameraden an der Spitze der FF Gloden bestätigt. Zum Leiter des Verwaltungsdienstes wurde wieder Stefan Grimas bestellt. Auch in Großreinprechts setzt man auf das bewährte Team: Kommandant Mario Katterbauer wurde mit seinen Stellvertretern Martin Boyer und Andreas Donabaum wiedergewählt. Zum Ressortleiter Verwaltung wurde wieder Thomas Klemmer ernannt.

Die FF Obergrünbach hat einen neuen Stellvertreter: Alexander Herndler wird zukünftig von Stellvertreter Georg Pichler unterstützt. Andreas Grötzl wurde wieder in den Verwaltungsdienst bestellt.