Der Erdrutschsieg der ÖVP bei der EU-Wahl auf Bundesebene schlug auch auf den Bezirk und die Stadt Krems durch. Die Türkisen legten massiv zu, SPÖ und FPÖ verloren dagegen leicht. Ein Minus gab es weiters auch bei den Grünen und den NEOS. Die neu antretenden Listen (KPÖ und EUROPA) blieben unter der Ein-Prozent-Grenze.

ÖVP-Bezirksparteiobmann Hans Penz sprach von einem „insgesamt erfreulichen Ergebnis“. Auf die Frage, ob die Wahl eine EU-Wahl oder eine Reaktion auf innenpolitische Ereignisse gewesen sei: „Sowohl als auch!“ So habe die FPÖ nicht im erwarteten Ausmaß verloren, und das Verhalten der SPÖ sei von den Wählern entsprechend beurteilt worden.

„Ein enttäuschendes Ergebnis“ sieht SPÖ-Bezirksvorsitzender Reinhard Resch. „Trotz unseres großen Einsatzes. Aber es hat ein anderes Thema die Oberhand gewonnen, und der Bundeskanzler konnte das gut zur Mobilisierung nützen.“

SPÖ-EU-Kandidat Christian Schuh: „Der Wahlkampf war gut, das Finale von der Ibiza-Affäre überschattet. ÖVP und FPÖ konnten dadurch mobilisieren.“ Dass er in seiner Stadt ein kleines Plus schaffte, freut Schuh: „Das sehe ich als Trend in Lan gen lois. Die SPÖ wird dank konstanter guter Arbeit langsam wieder stärker.“