FPÖ-Bezirksobmann-Stellvertreter Anton Brustbauer aus Mautern ist zufrieden: „Wir haben uns trotz der Ibiza-Vorkommnisse gut gehalten. Das zeigt, dass uns der Wähler noch vertraut und genau weiß, dass die Dinge, die in dem Video erwähnt wurden, nicht die wirkliche FPÖ zeigen.“

Auffälliger Wermutstropfen für die Freiheitlichen: In Dürnstein stürzten sie von 19 auf 9 Prozent ab. Erklärung dafür hat Brustbauer keine: „Stadtrat Helmuth Weiss leistet dort gute Arbeit.“

Die Grünen mussten sowohl in der Stadt als auch am Land leichte Verluste hinnehmen. Bezirkssprecherin Sandra Mayer ist über das Abschneiden dennoch glücklich: „Vor ein paar Wochen haben die Umfragewerte ja noch nicht so gut ausgeschaut. Die Klimathemen haben uns sicher geholfen. Jetzt sind wir wieder retour!“ Das fast schon traditionell schlechte Ergebnis in den Waldviertel-Gemeinden begründet Mayer mit dem „Mangel an Leuten in dieser Gegend“.

Insgesamt nur 237 Stimmen in Stadt und Bezirk gab es für die KPÖ. Der Kremser KLS-Gemeinderat Nikolaus Lackner sieht vor allem die Medien in der Schuld: „Der ORF und die überregionalen Zeitungen haben ganz wenig über unsere Kandidatur berichtet.“