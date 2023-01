Kremser Agentur am Zug: Plakate, die auch sprechen

Seit dem Juli 2022 arbeitete ein Teil des zehnköpfigen Teams der 2010 gegründeten Agentur Studio Ideenladen an der Wahlkampagne der Grünen und ihrer Spitzenkandidatin Helga Krismer.

„Wichtig war, dass die Themen einigermaßen zu uns passen“, meint Geschäftsführer Sebastian Streibel. „Ein wenig ist man nach so einer Kampagne ja doch ,abgestempelt‘.“ Für jede beliebige Partei hätte man den Auftrag nicht angenommen. Seit Juli 2022 lief die Umsetzung.

„Alles, was man an Plakaten und Foldern sieht, ist in der Rechten Kremszeile entstanden“, ist Streibel stolz. „Wir haben Helga Krismer lange begleitet und dabei viele Fotos geschossen. Es war interessant, die Politikerin auf diese Weise ein wenig kennenzulernen.“ Es sei ein angenehmes, fast familiäres Arbeiten gewesen – und spannend, sich einmal auf ganz neuem Gebiet zu bewegen.

Vom Wahlbudget der Grünen (1,1 Millionen Euro) war nur ein kleiner Teil für die Kampagne „made in Krems“ vorgesehen. Was herauskam, kann sich jedoch sehen lassen. Besonderer Gag: Die bei Janetschek in Heidenreichstein gedruckten Plakate Krismers sprechen zu den Menschen. Wer den QR-Code scannt, hört eine der Botschaften zu den Hauptthemen Klimaschutz, Bodenschutz, Energie und Mobilität. Auch die Social Media-Betreuung der Grünen ist Teil der Arbeit der Kremser Werbeprofis und wird gemeinsam mit einer Mitarbeiterin des Grünen-Teams in der St. Pöltner Zentrale bewerkstelligt.

