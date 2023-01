Kremser Bezirks-SPÖ: Bühne frei für Rebellen

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Sowohl in Brunn im Felde, wo Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig an seiner Seite war, wie auch in Langenlois, wo EU-Mandatar Günther Sidl dazustieß, war es kalt. In Brunn, wo es heftig schneite, fand man in Partyzelten Unterschlupf.

Für parteiinterne Debatten hatte Schuh gesorgt, weil er tags zuvor dem „Partei-Rebellen“ Andreas Babler (SPÖ-Bürgermeister in Traiskirchen) im Volkshaus Lerchenfeld eine Bühne geboten hatte. Babler tritt gegen das Partei-Establishment an und will vom letzten Listenplatz aus mit Vorzusstimmen in den Landtag einziehen. Schuh, der auch auf der Landtagsliste gereiht ist, ließen nach einem Abend mit vielen Debatten auch die Hinweise, dass er sich damit die eigenen Vorzugsstimmen abgraben könnte, kalt.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.