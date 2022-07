KLS will „roter Pfeffer“ bleiben

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Kulinarisch stieg die KLS (Kremser Linke Stadtbewegung) in der Vorwoche in den Kremser Gemeinderats-Wahlkampf ein. Gemeinderat Niki Lackner – im Zivilberuf Koch – verwöhnte die Gäste des Infostandes mit Gazpacho Andaluz (kalter spanischer Gemüsesuppe). Als Give-Away gab es roten Pfeffer – getreu dem Motto „Wir sind der rote Pfeffer im Gemeinderat“.

Die Gruppe um Spitzenkandidat Wolfgang Mahrer (derzeit mit zwei Mandataren im Gemeinderat vertreten), will auch in Zukunft das „Zünglein an der Waage“ sein. „Wir konnten in dieser Rolle vieles zum Besseren wenden“, verweist Mahrer auf die „Gebührenbremse“ (Vermeidung von Gebührenerhöhungen), die Rettung der Herzkatheterstation in Krems und den neuen Bankomat für den Ortsteil Stein. „Während andere nur populistische Oppositionspolitik gemacht haben, haben wir trotz unseres kleinen Gesichts einiges erreicht.“

Im Vorfeld wurden Bürger befragt, welche Themen ihnen am Herzen liegen. Zentrales Thema bleibt auch in den kommenden fünf Jahren, gegen Korruption aufzutreten, der Schutz des Kremser Ortsbildes (die KLS war Initiatorin der Schutzzone Schillerstraße), den Aufbau einer städtischen Kleinstkindbetreuung (ab einem Jahr) und die Verbesserung der Wohnsituation der Kremser. Weiters im Programm: Radwege-Ausbau, die Erweiterung des Stadtbusnetzes auf Hollenburg und Egelsee sowie die Errichtung eines Gehsteigs am als Schulweg stark frequentierten Mittergriesweg in Lerchenfeld.

Im Zuge der Kandidatenpräsentation verweist Mahrer auf eine Ungerechtigkeit. Man wollte Elmedin Junuzovic (Jahrgang 1985) ins Team holen. Er lebt seit 1992 in Österreich und seit 1999 in Krems. „Aber er hat weder das aktive noch das passive Wahlrecht!“

