Österreichisches Schauspieler-Urgestein wird 95

Ob auf der Bühne, im Film oder Fernsehen – Erni Mangold zählt seit Jahrzehnten zu den prominentesten und beliebtesten Schauspielerinnen Österreichs. Sie feiert am 26. Jänner ihren 95. Geburtstag.

Seit 1946 steht die Schauspielerin auf Bühnen in Österreich und Deutschland. Sie wirkte in über 60 Filmen mit und war in mehr als 20 TV-Produktionen zu sehen – darunter bei „Kottan ermittelt“ oder im „Tatort“. Mangold wurde 1927 in Großweikersdorf geboren, wo sie auch ihre Kindheit verbrachte. „Ich hab immer Holzschuhe getragen, und die hab ich immer geschupft. Die sind dann meistens auf die Dächer gefallen – die Leute mussten meine Schuhe öfters aus den Dachrinnen holen“, erzählt die Schauspielerin, die sowohl in „verführerische“ als auch in „böse“ Rollen geschlüpft ist. „Ich habe immer alles gespielt, was ich bekommen habe. Wenn‘s mir gefallen hat, hab ich‘s gemacht – wenn nicht, dann nicht.“

Mangold blieb zeitlebens immer mit ihrer Heimat verwurzelt: „Daheim ist man dort, wo man sich wohlfühlt. Der Witz ist der, dass ich im Wein- und Waldviertel Verwandte hab. Also bin ich aus beiden Gegenden. Ich fühle mich da oben sehr wohl!“

