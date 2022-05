Autodiebe schlugen mit „Code-Grabber“ zu - und landeten vor Gericht

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Von Parkplatz zu Parkplatz in Ober- und Niederösterreich tourte ein georgisches Paar (35- und 44-jährig) und stahl Fahrzeuge.

Es spähte Fahrer aus, die gerade dabei waren, ihre Fahrzeuge zu verschließen. Mit einem sogenannten „Code-Grabber“ fing das Duo die Funksignale ab, und öffnete so die Fahrzeuge. Danach stahl das Paar, was nicht niet- und nagelfest war – insgesamt 30-mal.

In Krems scheiterte das Duo – es wurde gestört. Aber in Maria Langegg konnte es Bargeld und in Schrems ein Tablet erbeuten. Vor Gericht waren die beiden geständig und beteuerten: „Wir brauchten Geld für unser herzkrankes Kind.“

Für die bislang unbescholtenen Angeklagten setzte es je 20 Monate, davon drei Monate hinter Gittern.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.