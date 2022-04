Schüler der HLM Krems kooperierten mit der Firma Wirtex

Werbung

Den passenden Kooperationspartner fanden die Schüler innen in der Wirtex GmbH aus Frühwärts, einem Unternehmen, das auf Frottierwaren spezialisiert ist. Die Jugendlichen durften die Produktionsstätten besichtigen und bekamen so Einblick in das Unternehmen.

Als Prototypen entschieden sie sich für die Fertigung eines Bademantels und Badeponchos. Auch die besondere Musterung wurde von den Schülerinnen designt und eigens für die Diplomarbeit von der Firma Wirtex produziert.

Kooperationspartner für Diplomarbeiten waren unter anderem auch das Vienna Textile Lab, Runch! Comics, die Wachaufestspiele Weißenkirchen, die Künstlerin Linde Waber und Mode Berner.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.