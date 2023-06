Krems: Unternehmer geht 24 Stunden lang Drei-Brücken-Runde

Alexander Lengauer ist für seinen Einfallsreichtum bekannt. In der Corona-Zeit sorgte der vielseitige Unternehmer mit seiner Schaufenster-Aktion für Aufsehen. Der 50-Jährige lebte eine Woche lang in der Auslage seines Modegeschäfts „Soulsista“ am Dreifaltigkeitsplatz, um gute Stimmung zu verbreiten.

Die nächste kreative Idee Lengauers kommt einer hilfsbedürftigen Familie aus Willendorf (Gemeinde Aggsbach) zugute. Gemeinsam mit Jürgen Schneider aus Tulln sammelt er Sponsorengelder für eine 24-stündige Walking-Runde auf der Route des rund zehn Kilometer langen Drei-Brücken-Laufs, die das Duo am Samstag, 1. Juli, ab 16 Uhr, in Angriff nimmt.

Start und Ziel des „Walk of Life“ ist der Treppelweg auf Höhe des Restaurants „Wellenspiel“, wo am Bewerbstag eine Spendenbox aufgestellt wird. Bislang sammelte Lengauer bei Unternehmen aus der Region rund 4.000 Euro für den guten Zweck. Motiviert, mitzugehen? Am Sonntag, 2. Juli, gibt es um 13.30 Uhr die Möglichkeit, beim „Wellenspiel“ in den „Public Walk“ einzusteigen.