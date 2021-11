Franz Schwartz spendet 30.000 Euro an Rotes Kreuz

Ein unglaublich großes Herz für das Rote Kreuz Langenlois hat Kommerzialrat Franz Schwartz bewiesen: Bereits zum zweiten Mal überreichte er einen Spendenscheck über 30.000 Euro!

Schon im Jahr 2020 hatte Franz Schwartz im Gedenken an seine verstorbene Frau Anna, die die Arbeit des Roten Kreuzes überaus hoch schätzte, 30.000 Euro an das Rote Kreuz Langenlois gespendet. In der Folge hat sich der heute 94-Jährige im Detail mit der Arbeit des Roten Kreuzes auseinandergesetzt, hat die Bezirksstelle Langenlois kennengelernt und sich davon überzeugt: „Für diese Organisation hat es wirklich Sinn, etwas zu spenden!“

Und so lag es für den Weingutsbesitzer auf der Hand, das Langenloiser Rote Kreuz wieder mit einer Spende – und wiederum 30.000 Euro! – zu beglücken. Bezirksstellenleiter Martin Mauß und dessen Vorgänger Hans Ebner nahmen die Spende entgegen. Mauß: „Wir sind überwältigt von dieser großzügigen Spende, die wir für die Arbeit unserer Organisation einsetzen werden!“