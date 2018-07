Eine besondere Attraktion hat der neue Fladnitztal-Radweg zu bieten. Im Paudorfer Gemeindegebiet radeln die Freizeitsportler an zwei attraktiven Lichtbildern der Künstlerin Gabriela Hohenegger vorbei.

Bilder leuchten dank LED abends und nachts

Die Fladnitztal-Radroute, die von Palt bis zu den Viehofner Seen in St. Pölten führt, erscheint dank zweier Hotspots gewissermaßen „in neuem Licht“. In Paudorf ließ sich Bürgermeister Josef Böck etwas Besonderes einfallen und zwei riesige Lichtbilder der Künstlerin aus Kühnring im Bezirk Horn installieren. Am Bahnhof können Gäste „Raum und Zeit“ (so der Bildtitel) vergessen, bei der Bahnunterführung Richtung Unterwölbling sorgt der „Aufstieg der Erde“ für neue Energie.

Die Bilder leuchten dank moderner LED-Technik abends und nachts. Hohenegger, die auch Mentaltrainerin ist und seit 2015 mit der Wanderausstellung durch verschiedene Gemeinden unterwegs ist, will „Lichtbrücken“ von Ort zu Ort bauen: „Das Projekt ist eine Herzensangelegenheit, um die Menschen an ihr Seelenlicht zu erinnern und zu einer Bewusstseinserweiterung zu motivieren.“