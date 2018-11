| NOEN

Eigentlich hätte die Kunsteisbahn in Krems am 26. Oktober ihren Betrieb aufnehmen sollen. Föhnsturm und Temperaturen über 20 Grad ließen den Saisonstart am Nationalfeiertag aber platzen. Mitte November ist das Bild am Eislaufplatz unverändert, noch immer ist er gesperrt.

Kontinuierliche Temperaturen um die 15 Grad machten bisher jegliche Eismach-Versuche zunichte. „Es müsste permanent deutlich unter zehn Grad haben“, erklärt Günter Kammerer, Leiter der städtischen Sportstätten.

Finanzielle Einbußen muss der verspätete Saisonstart aber nicht bedeuten, so Kammerer. „Wir haben dadurch weniger Energieaufwand. Ob sich das mit den Benutzungsgebühren die Waage hält, kann ich aber nicht sagen.“ Rückerstattet müsste an potenzielle Schlittschuhläufer jedenfalls nichts werden, da noch keine Saisonkarten verkauft worden seien.

Einen fixen Termin für den nächsten Versuch einer Saisonpremiere gibt es derzeit noch nicht. „Ab der Wochenmitte gehen die Temperaturen runter. Ich hoffe, dass wir um den 19. November herum aufsperren können“, so Kammerer. An einen ähnlich späten Saisonstart kann sich der langjährige Magistratsbedienstete nicht erinnern.

Nicht ausgehen würde sich dieser Termin für den Kremser Eislaufverein. Das nächste Meisterschaftsheimspiel der U14-Mannschaft ist für den 17. November anberaumt und muss aller Wahrscheinlichkeit nach abgesagt werden.

Glühweinstände warten auf Temperatursturz

In positiver wie auch negativer Hinsicht betroffen vom warmen Wetter ist die Gastronomie. Während so mancher Betrieb seinen Schanigarten so lange wie noch nie offenhalten konnte, warten die Glühweinstände in der Kremser Innenstadt sehnsüchtig auf eine Abkühlung. So auch Christian Ilkerl vom Café Berger, der seinen Außenbereich seit 26. Oktober geöffnet hat.

Café-Berger-Chef Christian Ilkerl (Mitte) setzt bei seinem Glühweinstand auf die Abendstunden. Im Bild: Günter und Regina Stierschneider, Andreas Gehringer und Kellner Matthias Stecher. | Johann Lechner

„Bis jetzt liegen wir beim Glühwein rund 20 Prozent unter dem Vorjahr, aber das ist klar bei den Temperaturen.“ Ilkerl hat deswegen seit dieser Woche auch die Öffnungszeiten des Standes verändert. Statt 19 Uhr wird nun erst um 21 Uhr zugesperrt, aufgemacht wird statt 12 erst um 14 Uhr.

Nicht direkt zu spüren bekommt das Wetter die Landwirtschaft. Die Ernte ist mittlerweile überall abgeschlossen. Einen Nachteil sieht Bezirksbauernkammer-Obfrau Ida Steininger aber schon: „Die Schädlinge und das Ungeziefer sind weiter aktiv. Wir bräuchten dringend ergiebigen Regen.“

Aus medizinischer Sicht wirkt sich der warme November positiv aus. „Es gibt viel weniger Infekte als sonst in dieser Jahreszeit“, sagt Allgemeinmedizinerin Heidelinde Schuberth, die in St. Leonhard praktiziert. Dass die ungewöhnlichen Bedingungen für ein „unrundes“ Gefühl bei den Leuten sorgen, glaubt die Ärztin übrigens nicht. „Sonne und milde Temperaturen tun der Seele gut.“