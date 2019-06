Die Mikrobiologen der Kremser Karl-Landsteiner-Universität, Andreas Farnleitner und Alexander Kirschner, gehören zum Team, das in Kooperation mit Schifffahrtsbehörde (Ministerium) und Gewässeraufsicht (Land NÖ) regelmäßig Proben nimmt. 140 wurden heuer bereits an verschiedenen Stellen in der Wachau aus der Donau geholt. Erfreulich: In keinem einzigen Fall wurden bedenkliche Werte ermittelt. Die Zahl von 900 Untersuchungen pro Jahr wird angestrebt.

Fotos: Martin Kalchhauser Chemikerin Martina Heckel von der Gewässeraufsicht bei der Entnahme von Wasserproben aus der Donau.

„Nach den Anrainerbeschwerden haben wir ein System gegen ,schwarze Schafe‘ aufgezogen“, kündigte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf harte Maßnahmen gegen Schiff-Betreiber an, die sich nicht an die Regeln halten. Kleine Schiffe (Ausflugsschiffe) müssen ihre Abwässer in Tanks sammeln und ordentlich entsorgen. Kabinenschiffe („schwimmende Hotels“) haben meist eigene Kläranlagen, die jährlich eine Überprüfung („Pickerl“) brauchen.

Generell will man eine Versachlichung der Debatte erreichen. „Wasser-Hofrat“ Ludwig Lutz vom Land NÖ: „Auch das Wasser aus den Kläranlagen, das in die Donau geleitet wird, hat keine Trinkwasserqualität!“ Und Vera Hofbauer von der Schifffahrtsaufsicht ergänzt: „Die Unternehmen sind selbst an den Kontrollen interessiert, weil sie durch das Verhalten der wenigen, die sich nicht an die Vorschriften halten, leiden.“