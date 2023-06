Schimany führt ÖVP-Frauen im Bezirk Krems

Bei einer Zusammenkunft der „Wir Niederösterreicherinnen – ÖVP-Frauen im Bezirk Krems“ kam es zu einem Führungswechsel. Martha Löffler übergab Zepter an Bettina Schimany Martha Löffler, in den vergangenen Jahren als Obfrau im Amt, übergab am 5. Juni die Leitung an Bettina Schimany. Einstimmig wurde sie im Weingut Stoiber durch 50 Wahlberechtigte zur Leiterin gewählt. Mit im Team sind einige Neue – darunter Simone Halmschlager, Waltraud Leuthner und Mona Riegler als Stellvertreterinnen, sowie die Langenloiser Stadträtin Sonja Fragner als kooptiertes Vorstandsmitglied.

Sie sollen sich mit bewährten Kräften wie der St. Leonharder Bürgermeisterin Eva Schachinger, Bezirksbäuerin Regina Kaltenbrunner, Cathrin Holzhacker, Philomena Zinner ergänzen. Ziel ist es, bewährte Aktivitäten fortzuführen und neue Ideen für die Arbeit mit Frauen im Bezirk Krems zu diskutieren, auszuarbeiten und umzusetzen.

„Ich danke Martha für ihre großartige Arbeit und auch die Zeit, die sie den Wir Niederösterreicherinnen in den letzten Jahren zur Verfügung gestellt hat“, meinte die neue Frauen-Chefin Bettina Schimany. „Und ich freue mich auf meine neue, spannende Aufgabe.“ Ihr sei wichtig gewesen, dass der neue Vorstand ein Mix aus bewährten und neuen Gesichtern sei. „Wichtig ist, dass wir Vorbild für Frauen in der Politik sind und speziell junge Damen dazu motivieren, sich politisch zu engagieren und so die Zukunft unserer Kinder mitzugestalten.“