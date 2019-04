15 Jahre lang war Anton Hofmarcher (46) Pfarrer in Krems-St. Paul. Mit 1. September wird er die Pfarre Scheibbs übernehmen. Sein Nachfolger in Krems steht mit Christoph Weiss (34), derzeit Pfarrer in Rastenfeld und Friedersbach, ebenfalls bereits fest.

Zarl Christoph Weiss (Bild) folgt Anton Hofmarcher in Krems nach.

Für den scheidenden Scheibbser Pfarrherrn Karl Hasengst (70), der sich zur Ruhe setzt, war Hofmarcher „Wunschkandidat“. Der aus Purgstall im Bezirk Scheibbs stammende Geistliche absolvierte nach seinem Studium Stationen in den Pfarren St. Valentin und Waidhofen/Thaya, ehe er nach St. Paul kam, wo er seit 2008 als Priester wirkt.

Für den Seelsorger, der 2018 auch das 15-jährige Priesterjubiläum feiern konnte, kam die neue Aufgabe überraschend: „Ich bin schon sehr beheimatet in Krems und habe mir diesen Schritt überlegt. Es wird einerseits ein großer Abschied von Krems und in Scheibbs für mich nochmals ein völliger Neubeginn.“ Neben der Tätigkeit als Pfarrer in St. Paul ist ihm in seinem jetzigen Wirkungsbereich auch die Seelsorge in Krems-Rehberg anvertraut, außerdem fungiert er als Geistlicher für die Kremser Hauerinnung.

Nachfolger Christoph Weiss ist seit 2018 Provisor in Rastenfeld, nachdem er als Kaplan in Gmünd-Neustadt, Schrems und Langegg tätig gewesen war. Der Absolvent des Stiftsgymnasiums Melk studierte an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Pölten Fachtheologie und Religionspädagogik. Ab 2010 im St. Pöltner Priesterseminar, vertiefte er seine Studien in der Folge in Rom, wo er zum Doktor der Theologie promoviert wurde. Er hat Erfahrung als Mitarbeiter von Radio Maria und unterrichtete zudem ein Jahr am Bundesgymnasium Wieselburg. Wer ihm in Rastenfeld nachfolgt, ist noch offen.