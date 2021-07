Mit drei Monaten Verspätung und bei eingeschränktem Ablauf, fand die diesjährige Jahreshauptversammlung des Wachauer Trachten- und Heimatvereins Krems-Stein in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Stein an der Donau statt. Ein wichtiger Punkt war die Neuwahl des Vorstandes. Die 23-jährige Isabel Istvan, gebürtige Kremserin, welche seit ihrem 3. Lebensjahr dem Verein angehört, folgte nach vier Jahren als Obfrau auf Sabrina Skopek und setzt sich gemeinsam mit ihrem neu gewählten Vorstand zum Ziel, den Verein mit Schwung und altbewährter Qualität in die Zukunft zu führen. Das wegen der Pandemie zweimal verschobene 60-Jahr-Fest des Vereins soll jetzt am 1. Mai 2022 über die Bühne gehen.

Tanz- und Musikbegeisterte zwischen drei und 99 Jahren sind herzlich eingeladen, ab dem 13. September immer montags zwischen 16.30 und 21 Uhr bei den wöchentlichen Proben im Brauchturm (Krems-Stein, Steiner Landstraße 11) vorbeizukommen.