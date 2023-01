Langenloiser Stadtfeuerwehr hat neuen Chef

Werbung

Seit 1979 gehört Karl Huber der FF Langenlois an, seit 12 Jahren war er Kommandant der Wehr. Seit längerem schon hat er von Rücktritt gesprochen, vor allem aus gesundheitlichen Gründen. Nun hat er die Chef-Funktion an den bisherigen Leiter des Verwaltungsdienstes Helmut Mold übergeben.

Der 35-Jährige, Winzer in Langenlois, ist 1998 der Feuerwehrjugend beigetreten, wurde 2003 in den aktiven Feuerwehrdienst überstellt und hat bald Verantwortung in verschiedenen Fachgebieten übernommen. Gewählt wurde er mit überwältigender Mehrheit. Er dankte Huber, den er als Vorbild und Mentor lobte und ihm auch für die vergangenen Jahre Respekt zollte: „Wusstest du, dass unter deiner Führung 1.891 Einsätze bewältigt worden sind?“

Auch Hubers Stellvertreter Erwin Ziegler legte seine Funktion zurück, ihn löste Ludwig Schwanzelberger, 37, Bediensteter bei der Straßenmeisterei Langenlois, ab. Zum Leiter des Verwaltungsdienstes wurde Christian Kohoutek, 41, Trafikant, bestellt.

Das Kommando der Stadtfeuerwehr „befehligt“ 66 Aktive, 20 Reservisten und 29 Mitglieder der Feuerwehrjugend.

Einsätze wieder auf Vorpandemie-Niveau

Im Einsatzbericht des Jahres 2022 sind 179 Einsätze aufgelistet – 12 Brandeinsätze, fünf Fehlausrückungen, 131 technische, 14 Schadstoffeinsätze und 17 Brandsicherheitswachen – vor allem bei „Verkehrsunfällen, Hilfeleistungen, aber auch bei Sturm- und Unwettereinsätzen, insbesondere beim großen Unwetter am 18. August“, berichtet Karl Huber.

Und es gab zahlreiche Traktorbergungen in unwegsamem Gelände. Die Zahlen liegen damit wieder auf „Vorpandemie-Niveau“ (2018 beispielsweise gab es 183 Einsätze, davon 145 technische). Laut Tätigkeitsberichten wurden bei den Einsätzen 1.412 und bei Übungen 1.356 Stunden geleistet. Insgesamt wendeten die FF-Mitglieder im Dienste der Wehr 20.964 Stunden auf.

