Zwei neue Juristen hat Bezirkshauptfrau Elfriede Mayrhofer seit kurzem an ihrer Seite. Christa Hammer ist neue Stellvertreterin, Johannes Tüchler leitet die Abteilung für Sicherheit und Ordnung (Verkehr, Strafen, …).

„Habe gerne zu meiner Berufung Ja gesagt“

Ganz in weiblicher Hand ist die Führung der Bezirkshauptmannschaft nach dem Amtsantritt der neuen Stellvertreterin der Bezirkshauptfrau Elfriede Mayrhofer, Christa Hammer.

Die gebürtige Waidhofnerin (ihr Alter hütet sie als Geheimnis), die in Wien lebt, studierte an der Uni Wien, kam nach der Promotion zum Dr. jur. 1987 zum Land und absolvierte Stationen in Wiener Neustadt, St. Pölten, Klosterneuburg und Bruck/Leitha. In Krems ist sie erst mal BH-Stellvertreterin.

Die Stelle an der BH Krems, die sie schon im Zuge von Arbeitskreisen kennenlernen konnte, habe sie besonders interessiert, der Bezirk sei attraktiv: „Krems ist besonders schön!“ Der für Wasser- und Umweltrecht zuständigen Juristin (sie ersetzt den Richtung St. Pölten abgewanderten Kimon Poulios) sind in der täglichen Arbeit Kommunikation und Transparenz besonders wichtig. „Es geht immer um die Suche nach Lösungen.“

Ebenfalls aus dem Waldviertel stammt der neue Abteilungsleiter für Sicherheit und Ordnung, Johannes Tüchler (30). Der Magister der Rechte ist Gmünder und war vor seinem Wechsel nach Krems am Landesverwaltungsgerichtshof und den BHs Horn und Zwettl tätig.

„Ich habe gerne zu meiner Berufung Ja gesagt. Der Bezirk Krems genießt einen sehr guten Ruf“, will der Nachfolger Martin Tandingers (jetzt BH St. Pölten) serviceorientiert arbeiten. „Mein Bereich inklusive Verkehr und Strafen ist sicher heikel. Ich will, dass jeder das Gefühl bekommt, fair behandelt worden zu sein.“