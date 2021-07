Franz Ofenböck ist 1991 nach Hadersdorf gekommen, und blickt somit auf eine 30-jährige Amtszeit in der Pfarre Hadersdorf zurück. Nicht nur das: Ofenböck ist damit auch der am längsten dienende Pfarrer in der Geschichte von Hadersdorf!

Franz Ofenböck wurde am 24. Mai 1955 in Gleißenfeld in der Buckligen Welt geboren. Früh erkannte er seine Berufung. Nach dem Theologiestudium an der Universität Wien und einem „prägenden ersten pastoralen Praktikum in der Pfarre „Kagraner Anger“ im 22. Wiener Gemeindebezirk kam Franz Ofenböck 1979/1980 als Diakon in die Pfarre Hausleiten.

1981 wurde er durch Kardinal Franz König zum Priester geweiht und er kam bis 1984 als Kaplan nach Kirchberg am Wagram. Danach war er bis 1991 als Spiritual im Priesterseminar in Hollabrunn tätig. 1991 kam er schließlich als Pfarrer nach Hadersdorf.

„Diese Jahrzehnte, auf die ich dankbar zurückblicke, waren geprägt von teamfähigen, seelsorglich weitblickenden Mitarbeitern im organisatorischen als auch im spirituellen Bereich. Das Motto der Pfarre Hadersdorf „Miteinander unterwegs“ wurde hier gelebt und so wurde die Pfarre zur spirituellen Heimat für viele, auch für zahlreiche Treue, die nicht im Pfarrgebiet wohnen“, erzählt Pfarrer Franz Ofenböck.

Und weiter: „Selbstverständlich werde ich nicht ,ganz weg sein’ und mindestens an einem oder zwei Samstagen monatlich im Pfarrheim Etsdorf zur Verfügung stehen!“Franz Ofenböcks Nachfolger heißt Ernst Steindl und wurde am 11. November 1967 in Stockerau geboren. Er trat bereits nach seiner Matura im Jahr 1985 in das Priesterseminar der Erzdiözese Wien ein und studierte Katholische Fachtheologie und Religionspädagogik in Wien und in Tübingen.

Demnächst übernimmt Steindl die Pfarre

Sein Pastoraljahr absolvierte Steindl in der Pfarre „Am Schüttel“ im 2. Wiener Gemeindebezirk. Das Diakonatsjahr verbrachte er in der Pfarre Perchtoldsdorf und nach seiner Priesterweihe im Jahr 1993 kam er bis 1996 als Kaplan nach Poysdorf. Danach war er bis 2003 Jugendseelsorger im Vikariat Nord, ehe er bis 2020 als Pfarrer in Wilfersdorf, Kettlasbrunn und Bullendorf – davon zwölf Jahre als Dechant im Dekanat Mistelbach-Pirawarth – verbrachte. Von September 2020 bis heuer absolvierte der designierte Pfarrer von Hadersdorf ein Studienjahr in Rom. Demnächst wird Ernst Steindl die Pfarre Hadersdorf offiziell übernehmen. Derzeit arbeitet er sich schon ein.